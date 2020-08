Quando são os jogos do Santos na Libertadores? Veja a tabela de 2020

O Santos vai reestrear no dia 15 de setembro; confira as datas e horários das próximas partidas

A Libertadores da América vai recomeçar e o se prepara para entrar em campo pelo Grupo G, no dia 15 de setembro. Junto com o Athletico-PR , o está na leva dos primeiros brasileiros a retomarem a disputa da competição.

Líder do seu grupo, com seis pontos conquistados em duas vitórias nos dois jogos disputados, o Santos é seguido por Olímpia, com quatro pontos, , com um e o Defensa y Justicia, ainda zerado.

Na volta da Libertadores, o Alvinegro recebe o , na Vila Belmiro, às 21h30 (de Brasília), do dia 15 de setembro, buscando se manter 100% na fase de grupos.

O Santos venceu os dois jogos que já foram disputados, antes da paralisação da Libertadores por conta da pandemia de coronavírus Covid-19. Na estreia, em Buenos Aires, contra o Defensa y Justicia, o Peixe saiu atrás e foi para o intervalo com a desvantagem de 1 a 0. No segundo tempo, Jobson e Kaio Jorge marcaram e garantiram a virada alvinegra.

Na segunda partida, contra o Delfín, na Vila Belmiro, o gol Lucas Veríssimo foi o suficiente para a vitória magra do Peixe.

Desde a última partida disputada na competição, o Santos passou por alguns maus bocados internamente , que resultaram na saída de Eduardo Sasha e do treinador Jesualdo Ferreira, que não resistiu uma sequência de resultados ruins e a eliminação no . O novo - velho - comandante é Cuca.

Até o seu jogo de reestreia pela Libertadores, a equipe do litoral tem mais cinco partidas a disputar pelo Campeonato Brasileiro, quatro em casa - entre elas o clássico contra o - e mais uma fora, contra o Ceará.

Confira os jogos do Santos na Libertadores 2020:

Jogo Data Horário Gols Defensa y Justicia 1 x 2 Santos 3 de março de 2020 19h15 (de Brasília) Rodríguez; Jobson e Kaio Jorge Santos 1 x 0 Delfín 10 de março de 2020 19h15 (de Brasília) Lucas Veríssimo Santos x Olímpia 15 de setembro de 2020 21h30 (de Brasília) - Delfín x Santos 24 de setembro de 2020 23h (de Brasília) - Olímoia x Santos 1 de outubro de 2020 19h(de Brasília) - Santos x Defensa y Justicia 20 de outubro de 2020 19h15 (de Brasília) -

Com uma boa vantagem no grupo, o Santos só precisa manter os bons resultados para se classificar às oitavas de final da Libertadores. O sorteio da primeira fase de mata-mata está marcado para 24 de outubro .