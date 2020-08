Quando são os jogos do Internacional na Libertadores? Veja a tabela de 2020

América de Cali é o primeiro desafio colorado na retomada do torneio; confira as datas e horários das próximas partidas

A Libertadores da América vai recomeçar, e o se prepara para entrar em campo novamente pelo Grupo E no dia 16 de setembro, uma quarta-feira, quando a equipe do técnico Eduardo Coudet terá pela frente o América de Cali.

O duelo está marcado para as 19h15 (de Brasília), no Beira-Rio. Enquanto o lidera a chave com quatro pontos (mesmo número, mas melhor saldo que o ), os colombianos estão em terceiro, com três pontos. A está na lanterna, com zero.

Vale lembrar que antes da pausa pela pandemia, em meados de março, o Inter estreou na competição continental com vitória por 3 a 0 sobre os chilenos em casa. Guerrero, com dois gols e uma assistência, foi o destaque. Depois viria o Gre-Nal, que terminou sem gols e com oito expulsões (quatro de cada lado).

A confusão inclusive vai custar caro ao Inter. O zagueiro Victor Cuesta, o lateral esquerdo Moisés e os meio-campistas Edenilson e Praxedes vão desfalcar a equipe na retomada porque levaram o vermelho, enquanto o volante Musto e o atacante Marcos Guilherme tomaram o segundo amarelo e também cumprem suspensão.



Para completar, dois titulares de Coudet no clássico antes da paralisação também não estarão à disposição: o zagueiro Bruno Fuchs, negociado com o CSKA, da , e Guerrero, lesionado.

Confira os jogos do Inter na Libertadores 2020:

Jogo Data Horário Gols Inter 3 x 0 Universidad Católica 3 de março de 2020 19h15 (de Brasília) Guerrero (x2) e Marcos Guilherme Grêmio 0 x 0 Inter 12 de março de 2020 21h (de Brasília) - Inter x América de Cali 16 de setembro de 2020 19h15 (de Brasília) - Inter x Grêmio 23 de setembro de 2020 21h30 (de Brasília) - América de Cali x Inter 29 de setembro de 2020 21h30 (de Brasília) - Universidad Católica x Inter 22 de outubro de 2020 21h30 (de Brasília) -

Desfalques à parte, o Inter conta com uma vitória diante do América de Cali para ter tranquilidade na reta final da fase de grupos, quando fará apenas um jogo em casa - diante do Grêmio, na quarta rodada.

Na sequência, a equipe encerra a participação na chave visitando o América, no dia 29 de setembro, e depois a Universidad Católica, em 22 de outubro. O sorteio das oitavas de final da Libertadores está marcado para 24 de outubro.