Quando são os jogos do Flamengo na Libertadores? Veja a tabela de 2020

Atual campeão, Rubro-negro encara o Del Valle, fora de casa, na retomada da competição em setembro

A Libertadores da América vai recomeçar, e o atual campeão vai em busca de mais um título! O se prepara para entrar em campo novamente pelo Grupo A no dia 17 de setembro, uma quinta-feira, quando visita o atual campeão da Sul-Americana, o -EQU.

O duelo que já aconteceu neste ano, pela Recopa Sul-Americana, está marcado para as 21h (de Brasília), no Olímpico Atahualpa, e coloca frente a frente os dois líderes da chave. Tanto o Del Valle quanto o Flamengo somaram seis pontos nos dois primeiros jogos. -COL e -EQU ainda não pontuaram.

A grande mudança no Flamengo está do lado de fora das quatro linhas. Jorge Jesus, multicampeão pelo Rubro-negro, deixou o comando do time. Domènec Torrent assumiu o cargo e tenta ser mais um gringo a triunfar com a equipe.

Nos dois primeiros jogos da competição, o Flamengo não teve grandes dificuldades. Na estreia, o time mostrou o bom futebol que o fez conquistar a América em 2019 e bateu o Barcelona, fora de casa, por 2 a 1, com dois gols do capitão Ribeiro.

A segunda partida foi a última que a torcida rubro-negra acompanhou in loco no Maracanã. E foi uma "despedida" com classe, embora ninguém imaginasse que os estádios ficariam vazios por tanto depois daquele encontro. Gustavo Henrique, Gabigol e Bruno Henrique balançaram as redes do time equatoriano.

Desde então, após a paralisação do futebol, o Flamengo conquistou o Carioca, viu Jesus voltar para e o início de um novo trabalho. Dome, como é chamado o novo treinador, ainda tenta implementar seu estilo de jogo na tentativa de recolocar o clube no topo da América.

Confira os jogos do Flamengo na Libertadores 2020:

Jogo Data Horário Gols Junior Barranquilla 1 x 2 Flamengo 4 de março de 2020 21h30 (de Brasília) Teo Gutiérrez; Ribeiro (2) Flamengo 3 x 0 Barcelona 11 de março de 2020 21h30 (de Brasília) Gustavo Henrique, Gabriel, Bruno Henrique Independiente del Valle x Flamengo 17 de setembro de 2020 21h (de Brasília) - Barcelona x Flamengo 22 de setembro de 2020 19h15 (de Brasília) - Flamengo x Independiente del Valle 30 de setembro de 2020 21h30 (de Brasília) - Flamengo x Junior Barranquilla 21 de outubro de 2020 21h30 (de Brasília) -

Em segundo no grupo, atrás do Del Valle no saldo de gols (seis a quatro), o Flamengo ainda tem quatro jogos na fase de grupos. Destes, os dois primeiros serão fora de casa, enquanto que os dois últimos serão no Maracanã.

Dentro de campo, apenas uma grande mudança no time que começou a Libertadores e o time que deve recomeçar a competição. O chileno Isla entra no lugar de Rafinha, que deixou o Rio de Janeiro para jogar na Grécia. O sorteio das oitavas de final da Libertadores está marcado para 24 de outubro.