Quando são os jogos do Athletico na Libertadores? Veja a tabela de 2020

O Furacão é o primeiro dos brasileiros a voltar aos gramados pelo torneio continental; veja data e horário das partidas

Terceiro colocado no Grupo C neste momento, o Paranaense será o primeiro brasileiro a voltar aos gramados no retorno da Copa Libertadores da América, após paralisação de quase seis meses em decorrência do coronavírus Covid-19. O Furacão tem três pontos na competição, mesma pontuação dos outros três times do grupo, -BOL, -URU e .

O Athletico irá participar do primeiro jogo dessa reestreia do torneio, marcada para o dia 15 de setembro de 2020. O time viaja para enfrentar o Jorge Wilstermann, da , no Estádio Félix Capriles, em Cochabamba, lutando pela primeira posição no grupo. O duelo acontecerá - se tudo correr bem - às 19h15 (horário de Brasília).

Em sua estreia na competição, o Furacão bateu o Peñarol-URU na Arena da Baixada por 1 a 0, com gol do centroavante Guilherme Bissoli, e assumiu a segunda posição do grupo. Em sequência, entretanto, o time viajou para o Chile e tropeçou contra o Colo-Colo, saindo derrotado pelo mesmo placar, com o argentino Pablo Mouche fazendo o único gol da partida.

Até decidir sua vida no torneio, o clube ainda tem mais algumas partidas do Brasileirão, entretanto. No total, até a definição das oitavas, o Athletico fará mais quatro partidas na competição, com dois jogos no Paraná e dois fora do .

Confira a tabela completa dos jogos do na da América - já com as novas datas atualizadas!

JOGO DATA HORÁRIOS GOLS Athletico Paranaense 1 x 0 Peñarol 3 de março de 2020 21h30 (de Brasília) Bissoli Colo-Colo 1 x 0 Athletico Paranaense 11 de março de 2020 19h15 (de Brasília) Pablo Mouche Jorge Wilstermann x Athletico Paranaense 15 de setembro de 2020 19h15 (de Brasília) - Athletico Paranaense x Colo-Colo 23 de setembro de 2020 19h15 (de Brasília) - Athletico Paranaense x Jorge Wilstermann 29 de setembro de 2020 21h30 (de Brasília) - Peñarol x Athletico Paranaense 20 de outubro de 2020 21h30 (de Brasília) -

Após o fim da fase de grupos, o Furacão terá que ficar ligado no sorteio da Copa Libertadores da América para saber os próximos adversários - isso, é claro, caso se classifique para as oitavas de final.