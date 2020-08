Quando Salomon Kalou vai estrear pelo Botafogo?

O marfinense deve chegar ao Rio de Janeiro nesta próxima sexta-feira (7)

O torcedor do que está com expectativa de ver Salomon Kalou em campo vestindo a camisa do Fogão terá que esperar mais um pouco: o marfinense não deve atuar na primeira rodada do Campeonato Brasileiro diante do , no Engenhão.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

De acordo com informações do jornalista Fabiano Bandeira, o jogador deve desembarcar no Rio de Janeiro nesta próxima sexta-feira (7), apenas dois dias antes da estreia do Alvinegro na competição. Assim, não deve jogar.

Mais times

Como Kalou deve chegar no já com o visto de trabalho emitido, bastará que o Botafogo registre o atleta no BID para que ele possa entrar em campo. Desta maneira, a decisão dependerá apenas do treinador Paulo Autuori, bem como da condição física do atleta - que não vinha jogando no Hertha Berlin, até mesmo antes da pandemia.

À medida em que a diretoria do clube pediu a seu torcedor para ele não ir receber o jogador no aeroporto, para não provocar aglomeração, a torcida também terá que ter paciência: talvez o principal reforço do clube para a temporada só deve estrear na terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

O mais provável é que Kalou entre em campo pela primeira vez contra o , no Castelão, pela terceira rodada do Brasileirão, mas sua estreia pode ser antecipada caso Autuori acredite que o marfinense esteja treinando bem e em sintonia com os companheiros de time.

Assim, o primeiro jogo do atacante no Engenhão será provavelmente na quarta rodada, diante do . De ânimos renovados após boas apresentações nos útlimos jogos e esperando realizar um Campeonato Brasileiro, o Fogão espera contar com seus veteranos para, pelo menos, ter um ano tranquilo enquanto "arruma a casinha" fora de campo.

Atualmente, o Botafogo está muito próximo de alcançar o valor necessário para a criação da S/A e se transformar em clube-empresa. Ao mesmo tempo, vive uma interminável crise financeira e está atrasando salários para funcionários.