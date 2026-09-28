Há decisões tomadas para proteger um jogador, e há decisões que revelam o tamanho da confusão em proteger a própria decisão, e foi isso o que ocorreu na crise entre Mohamed Salah e a comissão técnica da seleção do Egito, sob o comando de Hossam Hassan.

Depois da decisão da comissão técnica da seleção egípcia de poupar Mohamed Salah de uma das partidas com o pretexto de protegê-lo do risco de lesão em gramado sintético, o argumento pareceu lógico à primeira vista; afinal, a integridade física do mais importante jogador da história do futebol egípcio é uma prioridade indiscutível.

Salah foi desconvocado da partida contra o Sudão do Sul, pelas eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027, porque o estádio de Juba possui gramado sintético, em acordo prévio com a comissão técnica comandada por Hossam Hassan "para protegê-lo", segundo o que anunciou a "Gebalaya".

O mesmo aconteceu na partida entre Mauritânia e Cabo Verde (outubro de 2024), no gramado sintético do estádio de Nouakchott, quando o departamento médico do Liverpool, à época, manifestou sua preocupação com a repetição das lesões nas costas e no joelho, mas o Trabzonspor não pediu a mesma coisa, então por que se tomou a mesma decisão?

Por isso, o que parecia lógico no Cairo pode se tornar muito constrangedor na Europa. Vamos esclarecer o quadro com calma.

Não há um único time no Campeonato Turco que jogue em gramado sintético; todos os estádios são de grama natural. O paradoxo é que o verdadeiro teste não virá da Turquia, mas da Europa.

O Trabzonspor, cuja trajetória na Conference League todos acompanham, vai enfrentar as equipes de Freiburg, KuPS, Hearts, Jablonec e CSKA Sofia, e, entre elas, o time finlandês KuPS joga em seu estádio, a "Vari Arena", totalmente coberto por gramado sintético.

Aqui está o cerne da questão: o próprio Trabzonspor será obrigado a jogar em gramado sintético em uma competição europeia oficial. Então ele vai desistir? Claro que não. O futebol moderno convive com esses pisos, e a própria UEFA os adota.

E aqui voltamos à questão de Salah, que merece ser colocada em seu contexto correto.

Mohamed Salah, ao longo de toda a sua carreira, do Basel ao Chelsea, à Fiorentina, à Roma e ao Liverpool, jogou dezenas de partidas em gramado sintético em algumas partidas das eliminatórias europeias.

E, voltando ao arquivo, não há uma única lesão documentada de Salah causada especificamente pelo gramado sintético. Por isso, a decisão da seleção egípcia não se baseou em uma lesão anterior, mas em um "risco potencial".

E a pergunta que se insinua sem ser dita: e se Salah — ou qualquer estrela do seu tamanho — jogar na próxima semana em um gramado sintético na Europa com seu clube? E se o Trabzonspor atuar com todas as suas estrelas na Finlândia sem alarde?

Então a Federação Egípcia se verá diante de uma pergunta constrangedora: como o gramado sintético pode ser um risco que justifica poupar o capitão da seleção em uma partida oficial, enquanto é um piso aprovado e seguro sobre o qual o mesmo jogador atua nas mais importantes competições do mundo?

Não questionamos o zelo da federação de futebol com a integridade física de Salah, mas questionamos o critério de proteção; a verdadeira proteção se dá por meio de um protocolo médico claro, e não por uma decisão seletiva que abre a porta para interpretações.

Há também outra dimensão na saída de Mohamed Salah da concentração do Egito, que acarreta sua ausência no confronto contra o Sudão do Sul amanhã, terça-feira. Ele também estará ausente da partida contra a África do Sul, marcada para o estádio Cairo International Stadium no encerramento da concentração?

O futebol de hoje não se joga sobre o tipo de gramado, mas sobre a força do argumento; se Salah jogar no sintético na Europa — algo muito provável nesta temporada — então o argumento apresentado no Cairo cairá por terra no primeiro teste europeu.







