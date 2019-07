Quando serão os clássicos Real Madrid x Barcelona pelo Espanhol? Veja as datas dos jogos

La Liga define as datas dos dois jogos entre Real Madrid e Barcelona na próxima edição do Campeonato Espanhol. Jogos serão na décima e na 26ª rodadas

x já tem data marcada para a próxima temporada. Nesta quinta-feira, em sorteio realizado na sede da federação espanhola, ficaram definidos os dias dos dois clássicos na próxima edição de . Toda a tabela do Espanhol foi decidida, mas o "El Clásico" centraliza as expectativas da torcida em todo início de temporada.

Segundo o sorteio, o primeiro Real Madrid x Barcelona por La Liga será no dia 27 de outubro, no Camp Nou, em confronto válido pela décima rodada. No segundo turno, os rivais se enfrentarão no dia 1º de março, no Santiago Bernabéu, pela 26ª rodada.

Coincidentemente, Barcelona e Real Madrid se encontraram nas mesmas rodadas na última edição do Espanhol. E o time de Ernesto Valverde levou a melhor em ambas as oportunidades: goleou por 5 a 1 no Camp Nou e venceu por 1 a 0 no Santiago Bernabéu.

As equipes também fizeram o clássico na , e o Barça se classificou depois de empate por 1 a 1 e vitória por 3 a 0.

O próximo Campeonato Espanhol começa no dia 17 de agosto e termina em 24 de maio.