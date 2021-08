Quando PSG, United, Barça e Real estreiam na Champions League 2021/22?

Veja a data da estreia dos principais favoritos na Liga dos Campeões da Uefa

A edição 2021/22 da Liga dos Campeões da Uefa promete muitas emoções: com Lionel Messi no PSG, Cristiano Ronaldo no Manchester United, Barcelona e Real Madrid buscando se reforçar e até algumas zebras pintando no horizonte, tudo indica que teremos grandes momentos no torneio.

Com o sorteio da fase de grupos, já sabemos a trajetória inicial das 32 equipes, com confrontos como Manchester City x PSG e Bayern de Munique x Barcelona logo nas primeiras rodadas.

Assim, todos já querem saber: quando será a estreia dos principais favoritos para vencer a Champions, como PSG, United, City, Barça, Real Madrid, Bayern, Liverpool e o atual campeão, Chelsea?

Pensando nisso, nós listamos a data das estreias de alguns dos grandes destaques da Liga dos Campeões 2021/22. Confira!

Quando o PSG estreia na Liga dos Campeões 2021/22?

O PSG de Neymar, Messi e cia pinta como grande favorito para vencer a Liga dos Campeões da Uefa (FOTO: Getty Images)

O PSG estreia no dia 15 de setembro de 2021, às 16h (de Brasília), contra o Club Brugge, na Bélgica.

Quando o Manchester United estreia na Liga dos Campeões 2021/22?

Paul Pogba, Bruno Fernandes, Jadon Sancho e o resto do elenco do Manchester United terão a adição de Cristiano Ronaldo (FOTO: Getty Images)

O Manchester United estreia no dia 14 de setembro de 2021, às 13h45 (de Brasília), contra o Young Boys, na Suíça.

Quando o Manchester City estreia na Liga dos Campeões 2021/22?

Kevin De Bruyne quer conquistar a primeira Liga dos Campeões da história do Manchester City (FOTO: Getty Images)

O Manchester City estreia no dia 15 de setembro de 2021, às 16h (de Brasília), contra o RB Leipzig, na Inglaterra.

Quando o Barcelona estreia na Liga dos Campeões 2021/22?

De Jong, Depay e o resto do elenco do Barcelona querem mostrar que não dependem de Messi (FOTO: Getty Images)

O Barcelona estreia no dia 14 de setembro de 2021, às 16h (de Brasília), contra o Bayern de Munique, na Catalunha.

Quando o Real Madrid estreia na Liga dos Campeões 2021/22?

Com ou sem Mbappé, o Real Madrid é um dos favoritos para vencer a Liga dos Campeões da Uefa (FOTO: Getty Images)

O Real Madrid estreia no dia 15 de setembro de 2021, às 16h (de Brasília), contra a Inter de Milão, na Itália.

Quando o Bayern de Munique estreia na Liga dos Campeões 2021/22?

Campeão em 2019-20, o Bayern de Munique quer voltar a conquistar a Champions (FOTO: Getty Images)

O Bayern de Munique estreia no dia 14 de setembro de 2021, às 16h (de Brasília), contra o Barcelona, na Catalunha.

Quando o Liverpool estreia na Liga dos Campeões 2021/22?

Salah, Firmino e Mané querem recolocar o Liverpool no caminho dos títulos (FOTO: Getty Images)

O Liverpool estreia no dia 15 de setembro de 2021, às 16h (de Brasília), contra o Milan, na Inglaterra.

Quando o Chelsea estreia na Liga dos Campeões 2021/22?

Atual campeão, o Chelsea está reforçado e voltou com tudo em busca do bicampeonato (FOTO: Getty Images)

O Chelsea estreia no dia 14 de setembro de 2021, às 16h (de Brasília), contra o Zenit, na Inglaterra.

