Quando o vulcão adormecido entrará em erupção? Um alerta para os astros do Real Madrid não se deixarem enganar pelo "novo Mourinho"

O estádio Santiago Bernabéu aguarda uma noite excepcional nesta quarta-feira, não apenas porque o Real Madrid busca confirmar sua arrancada com uma nova vitória sobre a Real Sociedad, após o difícil triunfo sobre o Espanyol por 2 a 1, mas porque os holofotes se voltarão para um único homem que retorna à sua antiga casa: José Mourinho.

O retorno do "Special One" a Madri abriu espaço para análises e questionamentos: será que é o mesmo Mourinho barulhento que incendiava o vestiário e a linha lateral? A resposta veio do coração da imprensa madrilenha, onde os jornalistas Tomás Roncero e Antonio Romero analisaram a personalidade do "Mourinho tranquilo" no programa "SER Deportivos", da rádio "Cadena SER".

Roncero afirma que a essência não mudou, mas o tempo ensinou muito ao português, dizendo: "Ele manterá seu estilo característico, pois cada um tem sua personalidade, mas as pessoas mudam, todos nós evoluímos, você sabe o que precisa reforçar dos seus sucessos e não repete os erros que cometeu".

Roncero destaca que essa tranquilidade não é encenação, mas sim uma dura lição de 13 anos de experiências, acrescentando: "O que ele tem dentro de si agora não é encenação. Ele tenta transmitir uma mensagem de que sabe muito bem o que não deve fazer, sabe que Madri é sua última oportunidade de voltar à elite e não vai desperdiçá-la".

Mas Roncero alertou que o vulcão pode entrar em erupção a qualquer momento se as coisas atingirem a essência da competição, explicando: "Se ele for prejudicado por uma decisão arbitral errada ou acontecer qualquer coisa com o Barcelona, voltará o Mourinho que conhecemos. Ele vai invadir a linha lateral e atacar o árbitro. Isso é natural em sua personalidade, a diferença é que agora ele não vai procurar problemas onde não existem, o que fazia antigamente".

O famoso jornalista madrilenho admite que era um dos céticos quanto ao retorno de Mourinho há alguns meses, mas agora está convencido de sua nova versão: "O Mourinho tranquilo, o Mourinho equilibrado, me agrada agora. Vamos ver o que vai acontecer, sua torcida está contente, e nós, que duvidávamos, vimos sua evolução".

Roncero considera que Mourinho é "o cirurgião perfeito" de que o Real Madrid precisa justamente após uma temporada que terminou em enorme caos e feridas internas, e o motivo é a autoridade, dizendo: "Assim que ele entra no vestiário, por mais intensa que seja sua concentração, você vai pensar: que treinador! Exatamente como Zidane, que tinha respeito só por ser Zidane, e como Ancelotti, com sua personalidade".

Roncero acrescentou uma comparação precisa a respeito de Mourinho: "Já com Mourinho você não pode brincar, você pode jogar melhor ou pior, mas se você brincar com Mourinho, ele não vai ignorar o assunto".

Por outro lado, Antonio Romero pediu cautela e que não se deixe enganar completamente por essa tranquilidade, lembrando que Mourinho não se afastou muito da polêmica, citando o confronto entre Real Madrid e Benfica na Liga dos Campeões, sua comemoração provocativa, suas críticas a Vinícius e sua recusa em sentar no camarote das autoridades.

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Roncero encerrou sua análise com uma previsão sobre a torcida: "Ele receberá calorosos aplausos no Bernabéu, não digo uma ovação de pé completa, mas certamente haverá aplausos gerais, ele não vai mergulhar naquele caos novamente".