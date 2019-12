Quando o Vasco estreia na Sul-Americana? Onde assistir, data, horário e mais

Equipe carioca terá como adversário o quarto representante da Bolívia no torneio. A bola vai rolar no dia 5 de fevereiro de 2020

Após ter escapado do rebaixamento e encerrado o Campeonato Brasileiro em 12º lugar, com 49 pontos, o se classificou para a e já se prepara para 2020.

Com Abel Braga anunciado como o novo comandante, a equipe carioca terá como adversário o quarto representante da Bolívia no torneio. No entanto, os times bolivianos só serão conhecidos no dia 29 de dezembro.

Confira todas as informações do Vasco na Sul-Americana!

QUANDO O VASCO ESTREIA?



Vascaínos seguem ao lado do clube apesar da crise financeira / Foto: Getty Images

A Copa Sul-Americana começa no dia 5 de fevereiro e a final está marcada para o dia 7 de novembro de 2020, mais uma vez em jogo único, na . O Vasco fará o seu primeiro jogo em São Januário e decide longe de casa.

ONDE ASSISTIR?

