Quando o mundo de Guardiola desmoronou: divórcio, lágrimas e um "lobo" por trás das portas do Manchester City

Um novo documentário revela bastidores impactantes dos últimos anos de Pep Guardiola no Manchester City, lançando luz sobre as crises pelas quais passou o treinador espanhol, seja no âmbito pessoal ou dentro do clube.

A série documental, produzida pela Amazon Prime, registra detalhes do período difícil vivido por Guardiola, marcado por turbulências em sua vida pessoal e por sua aproximação de uma saída do Manchester City, além da comovente despedida do astro belga Kevin De Bruyne.

Apesar de Guardiola ter assinado um novo contrato com o Manchester City em novembro de 2024, a série revela o quão perto ele esteve de não prolongar sua permanência no estádio Etihad, diante de circunstâncias que o fizeram repensar seu futuro com a equipe.

Em uma das cenas, Guardiola conta ao diretor Kevin Macdonald que, após a sua equipe perder quatro partidas consecutivas em 2024, disse à diretoria do clube: «Talvez tenha chegado ao fim.»

Em outra cena, Khaldoon Al Mubarak, presidente do Manchester City, revela que não estava confiante em sua capacidade de convencer o treinador espanhol a continuar em sua missão. Al Mubarak disse: «Você conhece a história do pastor mentiroso, o menino que ficava gritando: o lobo está vindo? Ele é aquele menino. Sempre consegui convencê-lo, mas no ano passado percebi que, desta vez, ele realmente tinha visto o lobo.»

Crises dentro e fora de campo

Essa fase surgiu em meio a uma temporada difícil para o Manchester City, coincidindo com diversas crises, entre elas as 115 acusações dirigidas ao clube por violação das regras financeiras da Premier League, além da lesão de longa duração sofrida por Rodri, vencedor da Bola de Ouro de 2024.

Ao mesmo tempo, Guardiola passava por circunstâncias pessoais difíceis após a separação de sua esposa, enquanto seu estado psicológico provocou amplas especulações após ele aparecer com múltiplos arranhões na cabeça e no nariz, na sequência do emocionante empate por 3 a 3 contra o Feyenoord pela Liga dos Campeões da Europa em novembro de 2024.

Embora Guardiola não tenha admitido que seus problemas pessoais afetaram sua capacidade de exercer o trabalho, Manel Estiarte, um dos membros mais antigos de sua comissão técnica, falou sobre os receios dos jogadores diante da mudança ocorrida no comportamento do treinador.

Estiarte disse: «Eles estavam preocupados porque o Pep estava tenso. Estava triste, estava diferente, e eu era o único que sabia o motivo. Eu disse à equipe: por favor, vocês precisam entender que não estão jogando sob o comando de um treinador que às vezes pode ser impulsivo, ríspido ou de humor instável. Vocês estão vendo um ser humano que está passando por um divórcio.»

O próprio Guardiola falou sobre suas circunstâncias pessoais diante de seus jogadores durante uma partida que o Manchester City perdeu para a Juventus na Liga dos Campeões da Europa em dezembro de 2024.

Ele lhes disse: «Rapazes, quero desabafar uma coisa com vocês. Eu me separei da mulher mais bonita da face da Terra, minha esposa ou minha ex-esposa. Eu a amo de um jeito indescritível, mas perdemos a paixão.»

E acrescentou: «Eu a amo? Sim, com certeza. E ela me ama? Sim. Mas perdemos a paixão. Como vocês jogam futebol? Vocês jogam movidos por algo que nasce de dentro. Onde está a paixão? Na vida de vocês, e façam o que fizerem, façam com paixão. Não quero apenas um bom jogador, quero jogadores que tenham paixão.»

Mensagens duras de Guardiola

Além das cenas em que Guardiola aparece imerso em detalhes e esquemas táticos, a série documental inclui inúmeros momentos em que o treinador espanhol dirige discursos francos e duros a seus jogadores.

Após uma das derrotas, Guardiola dirigiu uma mensagem em tom severo à sua equipe, dizendo: «Eu trabalho por vocês, e coloco minha vida, incluindo meu divórcio, meu afastamento da minha família e tudo o mais, de lado por todos vocês. E o que vocês oferecem em troca?»

E acrescentou: «O desempenho que todos vocês apresentaram é algo vergonhoso, rapazes. Quando vejo isso, sinto-me exausto e esgotado, e tenho vontade de me demitir. Quando vocês jogam desse jeito, sinto-me sozinho.»

Em outras cenas, Guardiola advertiu seus jogadores de que eles «vão ter um novo treinador» caso seu nível não melhorasse.

Ele também falou sobre usar uma faca para penetrar nos corações de seus jogadores, e insistiu em outras ocasiões para que os jogadores se abraçassem uns aos outros, e também o abraçassem antes das partidas, enquanto em outros momentos associou o desempenho em queda à frieza das comemorações dos jogadores após marcarem gols.

Saída de De Bruyne machuca Guardiola

No âmbito da reconstrução da equipe durante as janelas de transferências de inverno e de verão, o Manchester City buscou renovar os elementos de seu elenco, que começavam a envelhecer.

O clube contratou o ponta francês Rayan Cherki, enquanto Kevin De Bruyne, dono de 16 títulos ao longo de 10 anos com a equipe, deixou o estádio Etihad.

A série revela que De Bruyne não desejava sair, já que o astro belga se mostrou bastante abalado, chegando ao ponto de chorar enquanto falava sobre o impacto da decisão em sua família.

Guardiola descreveu a decisão de abrir mão de De Bruyne como uma das mais difíceis que teve de tomar, dizendo: «É algo que parte meu coração. Aquela era que vivemos, sem a presença do Kevin, esqueça completamente. Ele ficou chorando aqui, no escritório. Meu Deus.»

E acrescentou: «Nutro grandes sentimentos por esse jogador, pois vivemos momentos incríveis juntos. Mas, no fim, você precisa ser mais rígido e racional.»

Em contrapartida, o diretor esportivo do Manchester City, Hugo Viana, revelou que havia pontos de interrogação em torno do comportamento de Rayan Cherki antes de contratá-lo por 30 milhões de libras esterlinas em junho de 2025.

A escolha do jogador francês se deu, em parte, para compensar o papel que De Bruyne desempenhava, mas Viana disse com franqueza: «As informações que tínhamos sobre Cherki não eram totalmente positivas. Todos reconheciam suas qualidades e seu talento, mas havia uma ideia predominante de que ele era um jogador de temperamento caótico.»

Cherki logo provou ser capaz de superar esses receios, depois de se tornar um dos principais jogadores do Manchester City na temporada passada, marcando quatro gols e dando 12 assistências em 33 partidas na Premier League, alcançando o segundo maior índice de passes decisivos da competição.