Quando o Liverpool vai receber a taça de campeão da Premier League?

Jordan Henderson terá a honra de levantar o tão sonhado troféu no último jogo dos Reds em Anfield nesta temporada, contra o Chelsea

Pela primeira vez na história o vai receber o troféu de campeão da Premier League, que ganhou esse nome no início da década de 1990. Mas apesar de o título estar matematicamente garantido há algum tempo, a equipe de Jurgen Klopp teve que esperar um pouco mais para levantar a taça de fato.

Mas a essa altura, os jogadores dos Reds já devem estar acostumados com longas esperas. Mesmo com o título confirmado com sete jogos de antecedência para o fim da competição, quando o Manchester City perdeu para o Chelsea, no dia 25 de junho, todos esperaram por esse momento há cerca de seis meses.

Com o desempenho avassalador e os recordes da equipe de Klopp, o título seria questão de tempo, e desde o início de 2020 já era praticamente certo. Porém, o novo coronavírus adiou os sonhos da torcida e deu ares de suspense à conquista, uma vez que, no início da pandemia, a possibilidade de a competição ser cancelada foi cogitada na , o que adiaria por pelo menos mais uma ano a busca pelo título inédito, que já durava três décadas.

Mas quando o Liverpool vai levantar a taça da Premier League?

O Liverpool vai finalmente receber o tão sonhado troféu em seu último jogo em casa na temporada, nesta quarta-feira, dia 22 de julho, em partida contra o Chelsea.

A partida estava inicialmente marcada para o dia 18 de julho, mas foi adiada por conta dos compromissos dos Blues na FA Cup - a equipe de Lampard está classificada para a final, que será no dia 1º de agosto com transmissão exclusiva do DAZN.

Quem terá a honra de erguer o troféu da Premier League será o capitão Jordan Henderson, que se tornará o primeiro jogador do Liverpool a levantar a taça. O evento, claro, não contará com a presença de torcedores em Anfield.

Além disso, o clube construiu um pódio especial que será cercado por faixas feitas por fãs, para homenagear a torcida que estará assistindo de casa à cerimônia, que contará com a presença de Sir Kenny Dalglish, um dos maiores ídolos da história do clube.

Por fim, a música ‘All of the Lights’, de Kanye West, será tocada no momento em que os jogadores recebem as medalhas, segundo o The , enquanto a música 'A Sky Full Of Stars', do Coldplay, acompanhará o troféu.

Também cabe destacar que, tradicionalmente, os campeões da Premier League fazem um desfile pelas ruas da cidade para exibir a taça a seus torcedores. No entanto, o evento segue pendente por conta da pandemia.

A tendência é que um evento de menor escala seja realizado, envolvendo apenas os jogadores e a comissão técnica do Liverpool, talvez em Anfield.