Quando o Leicester derrubou gigantes e dominou a Premier League

Foxes passaram de favoritos ao rebaixamento a campeões em um ano e chegaram ao título da liga inglesa em uma das vitórias mais incríveis do esporte

Apenas 13 meses antes de completar a vitória mais inesperada do esporte moderno, o City estava no fundo da tabela na Premier League de 2014/15. Os Foxes, sob o comando de Nigel Pearson, estavam nessa situação há mais de quatro meses, com a diferença para os times fora da zona de rebaixamento em sete pontos.

Com quatro minutos para o fim, durante confronto em casa contra o , em abril, essa diferença parecia aumentar para oito, com a partida empatada em 1x1. Até que Jamie Vardy chutou, a bola desviou em Andy King e matou o goleiro Adrian. O lance selou apenas a terceira vitória de Leicester desde setembro.

A vitória diante do West Ham deu início a uma série de sete vitórias nos últimos nove jogos do Leicester na Premier League. Eles evitaram o rebaixamento e terminaram na 14ª posição.

No entanto, Pearson não conseguiu segurar a pressão. Ele foi demitido após um polêmico incidente ao longo da pré-temporada na , envolvendo vários jogadores, incluindo seu próprio filho. Então, o experiente técnico Claudio Ranieri foi contratado.

Ao longo de sua carreira, Ranieri já havia comandado clubes como , , Inter, e , mas sem conquistar um título de liga nacional. Seu último trabalho antes de chegar ao King Power Stadium foi com a seleção da Grécia. Mas ele foi demitido no meio das eliminatórias para a Euro 2016.

Sua chegada ao Leicester foi permeada por desconfiança, inclusive do ex-atacante da e dos Foxes, Gary Lineker, que não acreditava no técnico.

“Claudio Ranieri? Sério?” twittou o inglês quando Ranieri foi anunciado. "Incrível como os mesmos nomes antigos continuam em carrossel de treinadores".

Apesar das vitórias no fim da temporada anterior, Ranieri herdou um time carente no ataque. O artilheiro da equipe na Premier League foi o atacante argentino Leonardo Ulloa, com 11 gols, enquanto Vardy havia balançado as rede em apenas cinco oportunidades e Riyad Mahrez somava quatro gols e três assistências.

Em uma tentativa de melhorar o elenco, o Leicester gastou cerca de 30 milhões de libras em 10 jogadores, incluindo o meia N'Golo Kante, da segunda divisão da , e o atacante japonês Shinji Okazaki, enquanto o experiente lateral Christian Fuchs chegou de graça do .

Mas apesar dos reforços e do novo treinador, muitos ainda sentiam que o Leicester teria outra temporada difícil pela frente, com o único objetivo de evitar o rebaixamento.

Então, usando o 4-4-2, Ranieri definiu seu sistema e priorizou a defesa, com o capitão Wes Morgan fazendo parceria com Huth, dois zagueiros de alto vigor físico. Assim, logo Kante apareceu como um dos principais nomes da equipe, com sua enorme capacidade de roubar bolas e sua incrível leitura de jogo.

A partir disso, Mahrez passou de um jogador inconsistente para um ponta de nível mundial, com dribles, finalizações e jogadas criativas excepcionais. Vardy se tornou o jogador principal do ataque, usando muito bem sua velocidade e sendo fundamental para pressionar a saída de jogo adversária.

E com esse grupo de jogadores que pareciam pouco capazes de escapar do rebaixamento, o Leicester causou a maior virada na história da Premier League e uma das maiores no esporte, de maneira geral.

O Foxes perderam apenas três partidas em toda a campanha - duas derrotas para o e uma para o -, com cada resultado marcando o início de um obstáculo significativo para a equipe superar. E apesar de seus recursos limitados, os Foxes lutaram para garantir a glória máxima contra todas as probabilidades.

Vardy deixou de ser um lutador rápido e esforçado para ser um dos atacantes mais mortais da Europa, marcando 24 gols para levar o prêmio de Jogador da Temporada da Premier League.

Mahrez contribuiu com incríveis 17 gols e 10 assistências e acabou ganhando uma transferência para o . O sempre humilde Kante ficou conhecido como um dos melhores volantes do mundo e terminou indo para o Chelsea.

Depois dos Foxes conquistarem o título, após o empate por 2 x 2 entre e Chelsea, Ranieri refletiu sobre a extraordinária conquista o clube e indicou que ele não estava mirando o troféu.

"Estou tão orgulhoso. Os jogadores foram fantásticos. O foco, a determinação e o espírito tornaram isso possível ”, destacou Ranieri. "Sou um homem pragmático, pensava em vencer um jogo após outra. Nunca pensei muito sobre onde isso nos levaria".

Ranieri e Leicester conquistaram sua posição de direito no folclore esportivo, com uma conquista contra as probabilidades que provavelmente nunca será superada na história da Premier League.