Quando o Inter estreia na Libertadores? Onde assistir, data, horário e mais

Inter deseja conquistar o tri da Liberta em 2020; o primeiro desafio do clube virá de um dos representantes chilenos

Empolgado com o anúncio de seu novo treinador, Eduardo Coudet , o já começa a pensar na Libertadores 2020. Para chegar até a fase de grupos e poder até protagonizar um Grenal , o terá que passar por dois desafios: a equipe já sabe quem podem ser seus primeiros adversários.

O Inter jogará contra o quarto representante chileno na competição: o vencedor da semi-final da Copa do entre e Union Española (na outra semi-final, os outros candidatos já estão classificados), com o primeiro jogo sendo fora do , e o segundo em Alegre.

Confira todas as informações do Internacional na Libertadores!

QUANDO O INTERNACIONAL ESTREIA?

Para chegar na fase de grupos da Libertadores, o Colorado terá que passar por dois confrontos. O primeiro desafio, contra o quarto representante chileno, acontecerá em duas datas: o primeiro jogo, fora do Brasil, está marcado para o próximo dia 4 de fevereiro, às 19h15 (horário de Brasília), enquanto o segundo, no Beira-Rio, será na semana seguinte, no dia 11 de fevereiro, às 19h15 (de Brasília).

ONDE ASSISTIR?

A Conmebol também anunciou quem fará as transmissões dos duelos: no caso do Internacional, ambas as partidas serão transmitidas pela Fox Sports, na TV fechada.