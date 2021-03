Quando o Grêmio estreia na Libertadores 2021?

Após vice na Copa do Brasil, time comandado por Renato Gaúcho terá que disputar a pré-Libertadores, que começa já na quarta (10)

Após a final da Copa do Brasil 2020, o Grêmio finalmente viu definido seu futuro na temporada 2021, especialmente em relação a sua participação na Libertadores

Apesar de já ter sua vaga para a Libertadores 2021 conquistada, o time gaúcho brigava por uma vaga direta, caso vencesse o Palmeiras na decisão. Com a derrota por 2x0 no jogo de volta, o time gaúcho fica com o vice-campeonato, e disputará a pre-Libertadores.

A estreia do Tricolor está agendada já para a próxima quarta (10), contra o Ayacucho do Peru. A partida acontece apenas três dias depois da decisão da Copa do Brasil, e só poderia ser evitada caso os comandados de Renato Gaúcho tivesse superado a vantagem palmeirense no Allianz.

O jogo de volta contra os peruanos, marcado para 16/03, não poderá ser jogado em Cusco, por conta de proibição do governo local pela pandemia da Covid-19 e cautela em relação à variante brasileira do vírus. Uma nova opção é estudada para a partida, com a preferência por uma cidade na altitude.

Com a renovação com o treinador Renato Gaúcho confirmada, o Grêmio agora planeja os próximos passos para a temporada de 2021, que já começou para o clube no Campeonato Gaúcho, na vitória por 4x1 na estreia contra o Brasil de Pelotas.