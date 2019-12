Quando o Fluminense estreia na Sul-Americana? Onde assistir, data, horário e mais

Tricolor deseja conquistar o título inédito em 2020; seu primeiro desafio será contra o Unión La Calera, do Chile

Após ter lutado contra o rebaixamento no Brasileirão, o saiu no lucro com a classificação para a 2020. E enquanto se prepara para a próxima temporada, a equipe carioca conheceu o seu primeiro adversário na competição.

O Tricolor jogará contra o Unión La Calera, do , com o primeiro jogo marcado para o Rio de Janeiro, enquanto o segundo será em solo chileno.

Confira todas as informações do Fluminense na Sul-Americana!

QUANDO O FLUMINENSE ESTREIA?



Torcida do espera um 2020 melhor / Foto: Getty Images

Para chegar na grande decisão e conquistar o título inédito, o Flu terá um longo caminho pela frente. O primerio desafio será contra o Unión La Calera, com o primeiro jogo marcado para o dia 4 de fevereiro, às 21h30 (de Brasília), enquanto o jogo da volta será no Chile, no dia 18, às 19h15 (de Brasília).

ONDE ASSISTIR?

