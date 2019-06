Quando o Flamengo volta a campo?

Rubro-Negro tem pela frente jogos decisivos na Copa do Brasil e Libertadores

Por conta da realização da Copa América no país, o Campeonato Brasileiro foi paralisado após o encerramento da nona rodada. No entanto, a bola está muito próxima de rolar novamente após aproximadamente um mês.

Com Jorge Jesus como novo técnico, o aproveitou a paralisação após a vitória sobre o por 2 a 0 no dia 12 de junho para colocar em prática as ideias do novo comandante.

Ocupando a terceira posição do Brasileirão, com 17 pontos, oito a menos que o líder , o se prepara para encarar importantes decisões no mês de julho. Confira!

QUANDO É O PRÓXIMO JOGO DO FLAMENGO?



Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

Após uma rotina e trabalhos em período integral com Jorge Jesus, o primeiro compromisso oficial está marcado para o dia 10, contra o -PR, na Arena da Baixada, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do . Sábado (29), porém, será possível ter uma noção do que o português prepara em jogo-treino contra o , às 10h30 (de Brasília), na Gávea.

QUAIS SÃO OS COMPROMISSOS DA EQUIPE NO MÊS DE JULHO