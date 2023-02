Quando o Flamengo viaja para o Mundial de Clubes? Vai ter AeroFla?

Torcedores está preparando uma festa para receber a delegação no aeroporto no dia do embarque; veja

O Mundial de Clubes de 2022 já está acontecendo no Marrocos, e logo será a vez do Flamengo entrar em campo. A estreia do Rubro-Negro no torneio será na terça-feira, 7 de fevereiro, às 16h (de Brasília), e a expectativa de torcida é grande.

Campeão da Libertadores em 2022, o Flamengo será o representante da América do Sul no Mundial de Clubes e, para isso, embarca para o Marrocos na próxima quinta-feira, 2 de fevereiro. E, para que os jogadores já entrem no clima da “obsessão”, a torcida preparou uma festa no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro.

Através de grupos on-line, torcedores rubro-negros estão programando há algumas semanas a execução de uma “rua de fogo” para recepcionar a delegação do Flamengo no Galeão. A torcida planeja se reunir e ir andando até o Terminal de Cargas, onde o ônibus deve chegar por volta das 21h (de Brasília).

No entanto, a festa não deve ser similar à de 2019, quando o Flamengo disputou a final da Libertadores em Lima, no Peru. Isso porque, daquela vez a viagem do time coincidiu com um feriado, que permitiu uma mobilização maior da torcida. Desta vez, menos pessoas são esperadas no aeroporto, mas o fato de o voo ser à noite, aumenta um pouco a expectativa dos organizadores.

O Flamengo tem como destino Casablanca, uma das cidades mais importantes do Marrocos. O hotel em que a delegação ficará hospedada fica justamente entre Casablanca e a capital Rabat, e a 20 minutos do centro de treinamentos que será usado pelo clube.

Depois de quatro dias de treinamento, na tarde de 6 de fevereiro, a delegação viaja novamente, desta vez para Tânger, cidade em que disputou a semifinal do Mundial contra o vencedor de Wydad Casablanca x Al Hilal. Logo após o jogo, o Flamengo volta à Rabat, onde fica até dia 11 de fevereiro, último dia de disputa do Mundial, quando serão os jogos de disputa de terceiro lugar e a grande final, ambos na realizados na capital.

Os rubro-negros devem voltar ao Brasil logo após a partida que disputarem no dia 11, de forma que a expectativa é que o desembarque no Rio de Janeiro aconteça no domingo, 12 de fevereiro.