Quando o Flamengo fez gol de falta pela última vez?

O torcedor rubro-negro se acostumou com as histórias dos gols de Zico e de Petkovic, mas há tempos não comemora lances assim

Muitas vezes, aquele que tem muito acaba reclamando de algumas coisas que parecem detalhes. O torcedor do Flamengo nos últimos anos comemorou inúmeros títulos: Libertadores, dois Brasileiros, além de Cariocas e Supercopas. Mas um tema que segue repercutindo constantemente é a falta de gols de falta por parte dos rubro-negros.

E é perfeitamente natural a cobrança dos rubro-negros. Afinal de contas estamos falando da torcida que se acostumou com as histórias dos gols de Zico, um dos maiores especialistas em cobranças de falta na história do futebol. E quem não se lembra do gol marcado por Petkovic na final do Campeonato Carioca de 2001 é porque não estava nascido na época – mas com certeza já viu e reviu a jogada nas imagens eternizadas agora na internet.

Entretanto, há muito tempo a torcida do Flamengo não sabe o que é comemorar um gol de falta. Já são mais de mil dias desde o último!

O último gol de falta marcado pelo Flamengo aconteceu em 10 de junho de 2018, numa vitória por 2 a 0 sobre o Paraná em jogo válido pela 11ª rodada daquele Brasileirão. O autor do gol foi Diego Ribas, mas o lance ainda contou com um desvio decisivo do adversário para pegar o goleiro no contrapé.

Desde então, muitas foram as tentativas. Os destinos foram dos mais variados: a barreira, a trave ou todo lugar que não tenha sido o gol. A chegada de David Luiz, dentre muitas coisas, levanta no torcedor rubro-negro a esperança de que os gols de falta estão destinados a retornar.