Faltando pouco menos de seis rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG é o time que despontou na liderança da competição desde a 15ª rodada.

Neste momento, o Galo tem 68 pontos no campeonato em 31 jogos. Com está pontuação, o Galo soma oito pontos de vantagem sobre o vice-líder Flamengo - com as duas equipes com um jogo a menos.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

De todo modo, a equipe do técnico Cuca pode manter ou aumentar a vantagem sobre o Flamengo quando realizar o jogo faltante contra o Bahia. Ainda assim, o time mineiro tem 96.4% de chances de ser campeão do Brasileirão, segundo o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Para completar, é importante levar em conta os números da campanha do Galo. A equipe tem a melhor defesa da competição, com 22 gols sofridos, e o terceiro melhor ataque junto com o RB Bragantino, com 50 tentos - perdendo para Flamengo e Palmeiras, com 61 e 52 gols, respectivamente.

Pensando nisso, a Goal te mostra quando o Atlético-MG poderá comemorar o título do Campeonato Brasileiro.

Quando o Atlético-MG pode ser campeão brasileiro?

Levando em conta a 33ª rodada, o Atlético-MG não poderá ser campeão neste jogo. Isto porque, mesmo que o Galo vença o duelo contra o Athletico-PR, e os outros adversários percam (Flamengo e Palmeiras), ele ficará com 11 pontos de vantagem sobre o segundo colocado em 15 para ser disputados - sem levar em conta o jogo a menos do Atlético-MG e Flamengo.

No entanto, o jogo seguinte contra o Juventude pode abrir caminho para a conquista do título. Até porque, com a vitória e a derrota de seus concorrentes, o Atlético-MG chegaria aos 74 pontos, ou seja, 15 de vantagem sobre o segundo lugar.

Com essa pontuação, o Galo poderia comemorar o título no jogo direto contra o Palmeiras na 35ª rodada. Com esta combinação de resultados e o Palmeiras e Flamengo focados na Libertadores, os dois times poderiam poupar seus jogodores na 35ª rodada, justamente no jogo no Allianz Parque.

De todo modo, mesmo que a combinação de resultado não funcione, as chances ficam claras na 36ª rodada. Caso o Atlético-MG vença o Fluminense no Mineirão, a equipe chegaria a uma pontução que não poderia ser alcançada pelos seus concorrente com os jogos restantes e, finalmente, poderá comemorar o título de campeão depois de 50 anos.