Quando o Arsenal venceu a Liga dos Campeões: As ícones do quádruplo que se equipararam à era dos Invencíveis

Apenas alguns dias antes do primeiro jogo da final da Copa Feminina da Uefa de 2007, um ônibus cheio de jornalistas apareceu para assistir ao treino do Arsenal.

Emma Byrne ficou impressionada.

“Eu fiquei pensando: 'Que diabos esses caras estão fazendo aqui?' Havia pouca cobertura do futebol feminino na época”, explica a ex-goleira dos Gunners, em uma entrevista exclusiva com à GOAL, antes do lançamento da campanha Fresher Football, da Heineken.

“Foi um pouco estranho para mim também, em particular, porque geralmente eu estaria xingando todas as minhas zagueiras, então senti que tinha que me atentar ao que estava dizendo na frente deles!"

"Mas sempre me lembrarei daquele momento, vendo todos aqueles jornalistas saindo do ônibus, porque essa foi a primeira vez que percebi que o que estávamos fazendo na Liga dos Campeões estava começando a gerar interesse real não apenas em nossa equipe, mas também no futebol feminino em geral.”

De fato, de acordo com Byrne, a histórica campanha de 2006-07 do Arsenal foi um momento crucial na forma como o futebol feminino foi visto, particularmente na Inglaterra.

A equipe masculina dos Gunners foi imbatível durante o triunfo da Premier League em 2003-04 e "Os Invencíveis" continuam sendo elogiados como um dos melhores da história do futebol inglês.

O que o feminino alcançou há 15 anos foi ainda mais notável. O esquadrão de Vic Akers varreu tudo pela frente, ganhando um quádruplo histórico sem perder um único jogo.

As mulheres do Arsenal eram a força dominante no futebol inglês na época, mas eram iniciantes na Liga dos Campeões (ou na Copa Feminina da Uefa, como era chamada na época).

Na verdade, nenhum lado fora da Escandinávia ou da Alemanha havia chegado à final.

🗓 #OnThisDay in 2007, we became the first - and to date only - English team to win the #UWCL 😉 #Quadruple 🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/xwu8aGeQZA — Arsenal Women (@ArsenalWFC) April 29, 2019

Depois, houve o fato de que o Arsenal enfrentou o Umea na final, um time superestrelado liderado por uma brasileira de 21 anos chamada Marta.

“Eu sabia tudo sobre ela e fiquei pensando: "Ai, merda, ela provavelmente vai nos destruir!'”, Byrne admite, rindo. “Eu ainda queria jogar, mas ela era realmente inacreditável.”

“Meu pai ainda fala sobre Marta e às vezes esquece meu nome! Então, ninguém esperava que tivéssemos uma chance. Foram dois jogos na época, foi um problema em dobro.”

O Arsenal viajou para a Suécia para o primeiro jogo e jogou sem a suspensa Kelly Smith, que havia sido expulsa contra o Brondby nas semifinais.

As chances já estavam fortemente contra elas. Afinal, elas estavam enfrentando um time que já havia levantado a Copa da Europa duas vezes, jogando sua quarta final em seis anos.

No entanto, o Arsenal venceu por 1 a 0 graças a um gol tardio de Alex Scott.

#OnThisDay in 2007... @UWCL history! ❤️



We remain the first - and only - British club to win the Champions League! 🏆 pic.twitter.com/sA1LIvamCT — Arsenal Women (@ArsenalWFC) April 29, 2022

“Ninguém pensou que ainda estaríamos no páreo após a primeira etapa, então para nós vencermos lá foi surreal”, diz Byrne. “Mas não podíamos nem ficar muito felizes com isso, porque estávamos todas pensando: 'Ah, não, agora nós as irritamos! E assim foi."

“Elas estavam tão irritadas por as termos vencido. Elas vieram com tudo no jogo de volta.”

Umea cercou o gol do Arsenal, em Meadow Park, mas não conseguiu encontrar nenhum caminho. Byrne fez uma defesa fantástica após a outra, mas, como ela admite abertamente, ela também se beneficiou de um grande golpe de sorte no final.

“Quando o apito final soou, eu literalmente não podia acreditar porque, pouco antes do final, um chute passou por mim e eu olhei para trás pensando que já estava no fundo da rede”, diz ela. “Mas a bola voltou do poste e me acertou no rosto, e depois saiu para um canto.”

“Eu ainda não sei como isso aconteceu. Mas tudo estava ao nosso favor naquele jogo. Foi muita sorte, mas acho que merecemos no final, porque trabalhamos muito."

"A temporada em si foi muito difícil. Estávamos dominando em casa, mas, para ser honesta, provavelmente pensamos que a Liga dos Campeões era um pouco difícil para nós."

"E deve se lembrar de que não estávamos focadas em tempo integral naquela época. Todas nós estávamos trabalhando também, então foi uma temporada muito difícil para nós, porque foi muito longa. Foi interminável.”

“Então, quanto mais avançávamos na Liga dos Campeões, mais difícil era se concentrar em jogos em casa, porque só de chegar à Liga dos Campeões era simplesmente algo enorme para nós."

"Definitivamente, foi necessária a maior parte da nossa atenção e, mesmo depois da Liga dos Campeões, ainda tínhamos a final da Copa da Inglaterra para jogar, e mesmo para isso foi difícil tentar recuperar o foco, porque ainda estávamos comemorando a conquista do troféu!”

No entanto, o Arsenal conseguiu o foco e completar seu quádruplo sem precedentes, derrotando Charlton por 4 a 1, no City Ground.

O que tornou esse triunfo ainda mais satisfatório para Byrne e suas colegas foi que a partida foi jogada diante de uma multidão de pouco menos de 25 mil espectadores – quase o dobro do recorde anterior - em uma final de Copa da Inglaterra Feminina.

“Pessoalmente, acho que a vitória da Liga dos Campeões foi o catalisador para a melhora na relação entre o futebol feminino e a imprensa, particularmente na Inglaterra”, acrescenta a irlandesa.

Mais artigos abaixo

“Depois disso, todas nós começamos a receber mais pedidos de entrevista e ligações de jornalistas. Então, isso pareceu o início do crescimento da popularidade."

"É óbvio que demorou muito tempo, no entanto. Só agora estamos neste ótimo lugar onde o futebol feminino está recebendo o respeito que sempre mereceu.”

E está na hora das campeãs do Arsenal também.