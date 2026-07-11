A surpresa da Copa do Mundo não surgiu do nada, mas foi cuidadosamente preparada em Lisboa pelas mãos de José Mourinho, que transformou o norueguês Andreas Schildrop de um jogador promissor em uma estrela completa meses antes do início do torneio, para que o mundo pudesse agora se deleitar com uma das maiores revelações da Copa do Mundo, que deu três assistências e marcou um gol espetacular contra a Inglaterra.

O jornal espanhol “Marca” revelou detalhes da trajetória de ascensão de Schildrup, que começou antes de ele se juntar ao elenco da seleção norueguesa, quando o jogador de 21 anos decidiu passar as férias que lhe foram concedidas pelo técnico Ståle Solbakken no Centro de Futebol de Marbella, na companhia de seu companheiro Nosa, onde passaram 15 dias de treino intensivo para preparar seus corpos para o calor e a umidade dos Estados Unidos, aproveitando uma metodologia avançada recomendada por Erling Haaland.

A rivalidade entre Schildrop e Nosa pela mesma posição se transformou em complementaridade, onde a dupla percebeu que precisava uma da outra, antes que o destino interviesse na partida contra o Brasil, quando Shieldrop entrou no lugar de Nosa e mudou o rumo do jogo com dois passes decisivos para Haaland, levando a seleção da Noruega a eliminar a Seleção Brasileira e fazendo com que o mundo descobrisse o talento de Andreas.

Mourinho viu o que os outros não viram

Schildrop chegou ao Benfica como um dos maiores talentos emergentes da Noruega, vindo do Nordsjælland, mas sua adaptação foi difícil diante de um estilo de jogo mais tático e menos paciente, o que levou o clube a emprestá-lo, até que chegou Mourinho, que viu um grande talento ainda não totalmente desenvolvido, utilizando um de seus maiores pontos fortes: perceber o que o jogador poderia se tornar antes mesmo que ele próprio percebesse.

O técnico português exigiu de Schildrup mais pressão e agressividade sem a bola, mais incursões na área e maior capacidade de manter o ritmo durante os 90 minutos, mas o processo não foi imediato, pois o jogador teve que se esforçar muito para conquistar cada minuto e superar uma difícil provação pessoal após ter sido condenado na Noruega por enviar um vídeo pornográfico em que aparecia uma menor, caso que lançou uma sombra de dúvida sobre seu futuro; no entanto, Mourinho se recusou a permitir que ele fosse embora durante a janela de transferências de inverno.

O ponto de virada no Santiago Bernabéu

O ponto de virada aconteceu na Liga dos Campeões, contra o Real Madrid, quando Schildrop marcou dois gols, passando de um jogador discreto e com desempenho instável para uma estrela que joga com confiança e ousadia renovadas. Mais tarde, ele declarou: “Isso me ajudou a dar um grande passo à frente, tanto no ataque quanto na defesa, e ganhei força no meu desempenho para conseguir jogar os 90 minutos inteiros.”

Em 2026, Schildrop marcou 8 gols e deu 3 assistências pelo Benfica, liderando o time em passes decisivos, chances claras e recuperação de bola no campo adversário, tornando-se exatamente o tipo de jogador que Mourinho imaginava.

O valor da mais recente criação do técnico português saltou de 10 milhões de euros para 30 milhões de euros, mais uma confirmação da capacidade do “Mourinho particular” de formar estrelas antes que o mundo as descubra.