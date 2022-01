Quando Liverpool e Chelsea se enfrentam pela final da Copa da Liga Inglesa?

A Copa da Liga Inglesa terá mais uma partida decisiva na grande final, Liverpool e Chelsea se enfrentam, em jogo único, em um duelo que promete para o futebol no mundo.

Para chegar na final, o Chelsea deixou para trás o Aston Villa, Southampton, Brentford e, na semifinal, o Tottenham pelo placar agregado de 3 a 0.

Do outro lado, o Liverpool superou o Norwich City, o Preston North End, Leicester City e, agora, o Arsenal por 2 a 0 na semifinal.

Dessa forma, as duas equipes inglesas disputaram a grande final da Copa da Liga Inglesa. Mas quem será o verdadeiro campeão?

Quando e onde será a final da Copa da Liga Inglesa?

A grande final da Copa da Liga Inglesa entre Chelsea e Liverpool está marcada para acontecer no dia 27 de fevereiro e, com isso, será realizada no Estádio de Wembley, em Wembley Park, na Inglaterra.

Conhecido por ser palco de grandes decisões do futebol inglês e mundial, o estádio possui capacidade para receber 90 mil pessoas em dia de jogos. Além disso, o local é palco das decisões da FA Cup, Copa da Liga e dos playoffs da segunda divisão do futebol inglês, sendo casa da seleção inglesa de futebol.

Onde assistir à final da Copa da Liga Inglesa?

A final da Copa da Liga poderá ser acompanhada, assim como todos os jogos da competição, nos canais ESPN, na TV fechada, e no Star+, no streaming.

Os canais do Grupo Disney são os únicos, no Brasil, que transmitem os jogos da Copa da Liga Inglesa, assim como a Premier League e a FA Cup, da Inglaterra.