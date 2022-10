Quando foi a última eliminação do Barcelona na fase de grupos da Liga dos Campeões?

O clube catalão caiu na fase de grupos da última temporada e corre risco de cair novamente nesta; veja outras vezes que isso ocorreu

O Barcelona comandado por Xavi, ídolo do clube, corre sérios riscos de cair na fase de grupos da Uefa Champions League. Após empatar em 3 a 3 com a Inter de Milão na quarta rodada do torneio, a equipe espanhola precisa vencer as duas partidas restantes e torcer para que os italianos percam, no mínimo, uma delas, para que não caia pela segunda vez consecutiva na fase de grupos da Liga dos Campeões. Na última temporada, o time ficou de fora das oitavas em grupo composto por Bayern e Benfica, que avançaram, e Dínamo de Kiev, que terminou em último colocado.

Na ocasião, a equipe espanhola vivia fase de remontagem do elenco e caiu na fase de grupos, já com Xavi no comando. O Barça terminou em terceiro colocado no Grupo E, com sete pontos conquistados, somados entre duas vitórias, um empate e três derrotas. Os Culés perderam para o Bayern nos dois duelos de ida e volta por 3 a 0, além de perder pelo mesmo placar uma outra vez para o Benfica. As duas vitórias foram contra o Dínamo, por 1 a 0, e o único empate foi um 0 a 0 no duelo em que receberam os portugueses no Camp Nou.

Nesta temporada, a situação não muda muito, já que a equipe pode cair novamente na fase de grupos. Para deixar tudo mais claro, o momento atual do Grupo C do Barça, novamente com Bayern de Munique, além de Inter de Milão e Viktoria Plzen, até o fim da quarta rodada, é a seguinte:

Equipe Jogos Pontuação Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo de Gols Bayern de Munique 4 12 4 0 0 13 2 11 Inter de Milão 4 7 2 1 1 6 5 1 Barcelona 4 4 1 1 2 8 7 1 Viktoria Plzen 4 0 0 0 4 3 16 -13

Ou seja, se a Inter vencer um dos confrontos restantes, o Barça precisará sair vitorioso nos dois jogos faltantes e somar um saldo de gols maior que a equipe italiana. Só assim os espanhóis poderão avançar para as oitavas da Champions 2022/23.

Sua torcida, portanto, é pela derrota da Inter de Milão nos dois duelos, ou pelo menos de dois empates, algo que facilitaria a vida do Barcelona na busca pela segunda posição do Grupo C. Vale destacar que não seria a primeira vez, porém, que o Barça acabou eliminado na fase de grupos do torneio. Foram três vezes que tal situação aconteceu ao longo de 27 edições (após a mudança de nome para Liga dos Campeões): nas temporadas 1997/98, 1998/99, 2000/01 e 2021/22, citada anteriormente.

A primeira vez, em 1997, foi a pior delas. Os catalães ficaram em último do grupo, disputando ao lado de Dynamo Kiev, PSV e Newcastle. Na época, jogadores como Rivaldo, Figo e Giovanni, por exemplo, já atuavam pelo clube, o que decepcionou grandemente os torcedores.

Em 1998, na temporada seguinte, a mesma situação: eliminado na fase de grupos, mas dessa vez em terceiro colocado. Ainda com Rivaldo e Figo, além de Kluivert, Guardiola e Luis Enrique, a equipe não foi capaz de se sair bem contra Bayern, Manchester United e Brondby, marcando sua saída precoce pela segunda vez seguida.

A terceira, há mais de 20 anos, caiu antes do esperado também em terceiro colocado, jogando contra Milan, Leeds e Besiktas, ficando com apenas oito pontos na tabela. A última, na temporada passada, acabou também na terceira posição, atrás de Benfica e Bayern.