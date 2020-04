Quando foi a última derrota do Corinthians na Arena de Itaquera?

Timão sofreu a sua primeira derrota em casa na temporada com um time misto no Campeonato Paulista

Apesar de ter sido palco de algumas eliminações e derrotas históricas, a Arena também conta com títulos conquistados, recordes registrados e números bastante expressivos ano após ano.

Em 2019, por exemplo, o só foi conhecer a sua primeira derrota em seus domínios no Campeonato Brasileiro contra o no dia 19 de outubro. Antes disso, a equipe comandada por Carille havia vencido oito partidas ( , , , , , , e ) e empatado em outras quatro ( , , e Ceará).

Agora em 2020, sob o comando de Tiago Nunes, em seis jogos disputados na Arena, o Corinthians registra três vitórias, três empates e uma derrota.

Mais times

QUANDO FOI A ÚLTIMA DERROTA DO CORINTHIANS NA ARENA?

A última derrota do Corinthians foi para a Inter de Limeira, pela quinta rodada do Campeonato Paulista, no dia 9 de fevereiro de 2020. Na ocasião, o time misto de Tiago Nunes foi derrotado por 1 a 0, com gol de Tcharlles.

A decisão do técnico de não mandar a campo o time titular foi devido ao jogo decisivo que a equipe tinha pela frente. Três dias depois, o Timão precisava vencer por dois gols de diferença o Guaraní para não ser eliminado da . No entanto, o placar por 2 a 1 não foi suficiente para manter a equipe no torneio.

Mais artigos abaixo

Antes da derrota para a Inter de Limeira com o time misto, o Corinthians estava invicto na temporada em seus domínios, com duas vitórias em dois jogos.

Atual invencibilidade do Corinthians na Arena

Depois do revés para a equipe do interior, o Timão vem de uma vitória e dois empates em casa.