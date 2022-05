Quando e que horas é o sorteio das oitavas de final da Sul-Americana 2022?

A Conmebol divulgou a data do sorteio das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2022. O evento será realizado juntamente com a Libertadores e ocorrerá no dia 27 de maio, às 13h, na sede da entidade, em Luque, no Paraguai.

A fase de grupos da Sul-Americana será finalizada na próxima semana, então a Conmebol já estará em condições de definir o sorteio. As oitavas de final da Sul-Americana terá a presença dos classificados na competição e dos terceiros colocados na Libertadores

Ao sortear os confrontos, a Conmebol define também o chaveamento da competição até suas respectivas decisões. Em um primeiro momento, os jogos das oitavas de final estão marcados para os dias 29 de junho e 6 de julho.

Quais brasileiros ainda brigam por uma vaga nas oitavas da Sul-Americana 2022?

@EFE

O São Paulo é o único brasileiro que garantiu vaga para as oitavas de final da Copa Sul-Americana ao final da quinta rodada. Porém, alguns brasileiros, como o Santos, estão bem encaminhados para conquistar a classificação para o mata-mata.

O Cuiabá está na terceira posição do Grupo B com seis pontos e não tem mais chances de classificação, sendo a única equipe brasileira eliminada até aqui.

O Santos chega à última rodada na primeira colocação do Grupo C. Após vitória suada diante do Unión La Calera por 1 a 0, a equipe da Baixada Santista ultrapassou os chilenos e chegou aos dez pontos, com dois tentos de vantagem. Dessa maneira, vai para o jogo decisivo precisando de uma vitória simples ou de um tropeço do La Calera para conquistar a classificação.

Após vitória tranquila por 3 a 0 contra o Jorge Wilstermann, o São Paulo chegou aos 13 pontos e não pode mais ser ultrapassado no Grupo D. Por isso, deve poupar os titulares na última rodada pensando no Campeonato Brasileiro.

O Internacional lidera o Grupo E com os mesmos nove pontos do Guaireña-PAR, mas com um gol a mais de saldo. Dessa maneira, joga em casa na última fase contra o 9 de Outubro precisando vencer com boa vantagem para garantir a classificação.

Com uma ótima campanha, o Atlético-GO também é líder de seu grupo. Ao todo, foram quatro vitórias em cinco jogos, somando 12 pontos ao final da penúltima rodada. Por outro lado, a equipe goiana encara a LDU, que tem dez tentos, fora de casa, na última partida, não podendo perder para conquistar a classificação.

O Ceará é o único time 100% na Copa Sul-Americana. Com 15 pontos e liderando o Grupo G, os comandados de Dorival Júnior têm que segurar o Independiente, na Argentina, que precisa vencer por dois gols de diferença.

O Fluminense é o brasileiro que tem a situação mais difícil. A equipe carioca está na terceira colocação do Grupo H com oito pontos – dois a menos do que o líder Junior Barranquilla. Dessa maneira, precisa golear o Oriente Petrolero, fora de casa, para tirar uma diferença de cinco gols de saldo e ainda torcer para um empate no outro jogo do grupo.