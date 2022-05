Quando é o sorteio das oitavas da Copa do Brasil 2022? Quem transmite?

15 equipes já estão garantidas nesta fase da competição

A Copa do Brasil chegou na fase das oitavas de final. Estão definidas 15 das 16 equipes que disputam esta fase, faltando apenas a definição do confronto entre Red Bull Bragantino e Goiás, que acontece nesta terça-feira (31), com o Massa Bruta em vantagem após vencer a ida por 2 a 1 na casa do Esmeraldino.

Abaixo, a GOAL quando serão definidas as partidas das oitavas da Copa do Brasil 2022.

Quando será o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil deste ano?

A CBF, organizadora da competição, definiu o sorteio dos jogos das oitavas de final da Copa do Brasil para a próxima terça-feira, 7 de junho, às 15h (horário de Brasília), na sede da entidade.

Como funciona o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil?

Diferente das fases anteriores da competição, no sorteio das oitavas de final não haverá separação das equipes por potes. Sendo assim, todos os 16 times na disputa podem se enfrentar.

Após o sorteio para definir os duelos, um novo sorteio para definir os mandos de campo deverá ser realizado pela CBF, que definirá as datas e os horários das partidas.

Onde assistir ao sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil?

O sorteio das oitavas da Copa do Brasil será transmitido ao vivo pelo Sportv, na TV fechada, pelo site da CBF e canais oficiais da entidade no Youtube e Facebook.

Quais são os times classificados para as oitavas da Copa do Brasil?

