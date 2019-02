Quando é o próximo El Clássico? Veja as datas das partidas entre Real Madrid x Barcelona na temporada 2018/19

Clássico entre os dois gigantes espanhóis terá sua primeira edição após a saída de Cristiano Ronaldo do clube merengue

A atual temporada da La Liga é marcada por ser a primeira sem a presença de Cristiano Ronaldo, após sua impactante transferência do Real Madrid para a Juventus.

A rivalidade lendária entre Lionel Messi e o português chegou ao fim, e agora o argentino é o novo capitão do Barcelona no lugar de Andres Iniesta.

Os encontros entre Barça e Real sempre foram considerados uma forma de espetáculo, mas quando serão o novo duelo pós-Cristiano-Ronaldo? Veja as informações.

(Foto: Getty Images)

Quando será o próximo El Clássico?

Barcelona e Real Madrid tem encontro marcado no próximo dia 6 de fevereiro, em duelo válido pelas quartas de final da Copa do Rei. O primeiro duelo será na Catalunha e a partida de volta, marcada para 27 do mesmo mês acontecerá no Camp Nou.

O último clássico entre as equipes terminou com goleada por 5 a 1 do Barça sobre o Madrid, em duelo válido pela décima rodada da Liga Espanhola no Camp Nou. Philippe Coutinho abriu a contagem, Suárez fez três gols e Vidal completou - Messi foi desfalque opr causa de lesão; Marcelo diminuiu para os Blancos.