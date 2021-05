Quando é a convocação da seleção brasileira? Que horas sai a lista?

Atletas chamados por Tite defenderão o Brasil nas próximas rodadas das Eliminatórias, contra Equador e Paraguai

A próxima convocação da seleção brasileira já tem data e horário para acontecer. Tite, treinador da equipe, chamará os atletas que defenderão o Brasil nas próximas duas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

Após um bom início na competição, com 100% de aproveitamento após os quatro primeiros jogos, o Brasil terá pela frente o Equador, no dia 4 de junho, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, e o Paraguai, quatro dias depois, no Estádio Defensores del Chaco, na capital do país vizinho.

Quando é a convocação da seleção brasileira?

Tite convocará os atletas para as partidas contra Equador e Paraguai nesta sexta-feira, 14 de maio, em evento transmitido virtualmente em função da pandemia de coronavírus. O treinador anunciará os jogadores que vestierão a amarelinha às 11h (de Brasília) e depois participará de coletiva com jornalistas.

Informações sobre a convocação

Há uma certa indefinição sobre quais jogadores serão convocados. Atletas que atuam na Inglaterra, por exemplo, podem ser deixados de fora já que o Brasil está na "lista vermelha" de restrições do coronavírus feita pelo Reino Unido. Caso não seja possível convocar tais jogadores, Tite perderá peças importantes como Alisson, Ederson, Thiago Silva, Fabinho, Richarlison, Roberto Firmino e Gabriel Jesus.

Jogadores que atuam no Brasil e forem convocados desfalcarão suas equipes. Os campeonatos não serão interrompidos pela Data Fifa e partidas do Brasileirão e da Copa do Brasil serão afetadas pela convocação de Tite. Libertadores e Copa Sul-Americana não tem jogos marcados para tais datas.

Com a disputa da Copa América na sequência dos jogos das Eliminatórias, a seleção brasileira pode desfalcar algumas equipes por cerca de 40 dias. Caso Tite opte por manter a mesma lista dos jogos contra Equador e Paraguai para o torneio sul-americano, os convocados podem ser dispensados apenas em 11 de junho, um dia após a final - caso a seleção avançe até lá.

Brasil nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022

A seleção teve um começo muito bom. Em quatro jogos, foram quatro vitóras e a liderança isolada da competição até aqui. A equipe de Tite anotou 12 gols (segundo melhor ataque, atrás do Equador, com um tento a mais) e tem a melhor defesa, ao lado da Argentina, com apenas dois gols sofridos.

Campanha do Brasil: