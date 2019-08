Quando Daniel Alves e Juanfran farão suas estreias pelo São Paulo?

Badalada dupla de laterais quer estrear o quanto antes, mas esbarram em questões burocráticas e falta de ritmo de jogo

O torcedor são-paulino vive dias de grande ansiedade. Isso porque o anunciou as contratações de Daniel Alves e Juanfran para somar ao elenco Tricolor. De acordo com o UOL Esporte, os dois atletas estão ansiosos e querem fazer o mais breve possível sua estreia com a camisa do clube paulista. A dupla teria se colocado à disposição para jogar, inclusive, o clássico contra o , que acontece no sábado (10).

Porém, quando isso acontecerá? É possível que ambos estejam em campo contra o Santos?

Daniel Alves

O lateral-direito brasileiro chegou na segunda-feira (05) a São Paulo e foi recebido com festa pela torcida no aeroporto de Congonhas. Na terça (06), Dani foi ao CT do clube e conversou com os companheiros de equipe e com o técnico Cuca. A apresentação oficial do atleta acontece também na terça, às 20 horas (de Brasília), no Estádio do Morumbi.

O capitão do na conquista da está sem jogar desde o fim da competição continental, quando o Brasil venceu o por 3 a 1, em 7 de julho. Por isso, ele está há um mês sem atuar e a falta de ritmo de jogo pode pesar bastante.

Além disso, a parte burocrática de Dani Alves é um pouco mais complicada. Ele passou 17 anos jogando na Europa depois de sair do , por isso, precisará fazer um recadastramento e atualização de documentos, que pode tomar alguns dias. A diretoria tricolor corre contra o tempo para inscrever o novo camisa 10 no BID - Boletim Informativo Diário - da CBF.

Embora Dani deva estar no Morumbi para o clássico contra o , dificilmente ele jogará a partida contra o líder do certame. O mais provável é que ele faça sua estreia contra o Ceará, também no Morumbi, no domingo (18).

Juanfran

O também lateral-direito Juanfran deve chegar ao Brasil na quarta-feira (07), mas ainda não há data oficial para sua apresentação e nem para o começo dos treinamentos com o grupo.

Mais artigos abaixo

O caso de Juanfran parece ser mais físico do que burocrático. A última partida oficial que o espanhol disputou foi em 18 de maio, quando o empatou em 2 a 2 com o , por . Ele já não vinha sendo titular absoluto na equipe de Simeone. Por isso, a condição física de Juanfran ainda é uma incógnita, embora pareça mais longe do que Dani Alves.

O espanhol, porém, deve ter mais facilidade com a questão burocrática. Por nunca ter jogado no Brasil, não precisará de nenhuma atualização dos dados e documentos. É possível que até pelo idioma, ele ainda fique mais um tempo para se adaptar à nova realidade.

Também é muito difícil que ele sequer faça parte dos relacionados para o clássico contra o Santos. Por isso, seria mais razoável imaginar que o atleta faça parte da equipe na partida contra o Ceará.