Quando começa a temporada 2022/23 da Ligue 1? Datas, times da edição e mais informações

Com todas a equipes confirmadas, a FFF confirmou o calendário de jogos do Campeonato Francês 2022/23; confira

Com todas as equipes confirmadas, a Ligue 1 confirmou a tabela e o calendário das partidas do Campeonato Francês 2022/23. O atual campeão, o Paris Saint-Germain estreia contra o Clermont, fora de casa.

Como é de costume, 20 equipes do futebol francês disputam o campeonato no formato de pontos corridos, com um total de 38 rodadas. Dessa vez, grandes nomes do futebol mundial estarão reunidos para a nova edição da competição.

Com a abertura da janela de transferências do verão europeu, muitos clubes já começam a se movimentar para a próxima temporada. O PSG, por exemplo, deve iniciar uma reformulação completa no seu elenco, enquanto outros querem contratar jogadores pontuais.

Abaixo, confira todas as informações do Campeonato Francês da próxima temporada.

Quando começa a temporada 2022/23 da Ligue 1?

Getty Images

Por conta da Copa do Mundo 2022, que começa em novembro, a temporada 2022/23 da Ligue 1 precisou ser adiantada. Dessa forma, os primeiros jogos da competição já acontecem no dia 7 de agosto.

Além disso, ainda por conta do Mundial, a competição será pausada no dia 13 de novembro, com seu retorno programado para 28 de dezembro, dez dias depois da final da Copa do Mundo.

Quando termina a temporada 2022/23 da Ligue 1?

Getty Images

A última rodada da Ligue 1 está programada para acontecer no dia 3 de junho de 2023, com o Paris Saint-Germain e o Monaco fechando a competição em casa.

Quais equipes estão envolvidas na Ligue 1 2022/23?

Getty

Ao todo, 20 equipes vão disputar a Ligue 1 na temporada 2022/23, com três equipes recém-promovidas substituindo Saint-Étienne, Metz e Bordeaux, que foram rebaixadas na temporada passada.

Toulouse e Ajaccio estão de volta à elite do futebol francês. Essa duas equipes, além disso, serão acompanhadas do Auxerre, que bateu o Saint-Étienne na disputa dos play-offs.

CLUBE ESTÁDIO Ajaccio Estádio François-Coty Angers Estádio Raymond Kopa Auxerre Estádio Abbe Deschamps Stade Brestois 29 Estádio Francis Le Blé Clermont Foot Estádio Gabriel Montpied Lens Estádio Bollaert-Delelis Lille Estádio Pierre Mauroy Lorient Estádio du Moustoir Lyon Estádio Groupama Monaco Estádio Louis II Montpellier Estádio de la Mosson Nantes Estádio Beaujoire Olympique de Marselha Estádio Vélodrome Paris Saint-Germain Estádio Parque dos Príncipes Rennes Roazhon Park Reims Estádio Auguste Delaune Strasbourg Estádio de la Meinau Strasbourg Toulouse Estádio TFC Troyes Estádio de I'Aube

Quais são os jogos da primeira rodada da Ligue 1 2022/23?

Getty Images

Com as 20 equipes confirmadas, a Federação Francesa de Futebol confirmou a tabela com todas as 38 rodadas da Ligue 1 2022/23 e, ainda, as datas prévias.

Apesar disso, a entidade ainda deve confirmar as datas e horários das partidas. O primeiro grande clássico do PSG já deve acontecer na 4ª rodada, quando a equipe recebe o Monaco. Na 8ª rodada, o Lyon recebe o PSG, em mais um clássico francês.

Mais artigos abaixo

Abaixo, confira os jogos da primeira rodada:

Angers x Nantes

Clermont x PSG

Lille x Auxerre

Montpellier x Troyes

Lyon x Ajaccio

Marseille x Reims

Lens x Brestois

Strasbourg x Monaco

Rennais x Lorient

Toulouse x Nice

Onde assistir aos jogos da Ligue 1 2022/23?

Getty

Os torcedores que quiserem acompanhar grandes nomes, como Neymar, Lionel Messi e Kylian Mbappé, do futebol terão um catálogo completo de transmissões da competição.

A ESPN, na TV fechada, transmite todos os jogos do campeonato. Além disso, a emissora disponibiliza os duelos ao vivo no Star+, sua plataforma de streaming.