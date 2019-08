Quando se encerra a janela do mercado de transferências da Europa?

O período para transferências entre clubes ocorre durante os meses de julho e agosto

O mercado de transferências do verão europeu começou em 1º de julho deste ano para cinco das principais ligas europeias: , , , e . Nos últimos meses, o mundo da bola assistiu a algumas grandes contratações, como a que levou Eden Hazard do Chelsea ao Real Madrid, João Félix (do Benfica ao Atlético de Madrid) e Harry Maguire, que se tornou o zagueiro mais caro da história ao trocar o City pelo .

Veja jogos exclusivos da Serie A, Premier League e mais: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar, sem compromisso!

Mas ainda não acabou: enquanto a janela segue aberta, todos ficam ansisos para saber o que será do futuro do brasileiro Neymar, que pode deixar o para se juntar a Real, ou . E também dos grandes destaques do futebol brasileiro, sempre na mira dos principais clubes do continente.

A data de encerramento para esta janela em que os clubes realizam novas contratações e dispensam jogadores é a mesma para a , e , em 2 de setembro - uma vez que o tradicional 31 de agosto cai num sábado, algo que dificultaria os trâmites para novas transferências. Já a Premier League passa a fechar o período de contratações muito antes, em 8 de agosto, às vésperas da estreia da temporada 2019/20.

Confira abaixo!

Datas da janela de transferências 2019 - Top 5 ligas da Europa