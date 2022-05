Qualidade e peso do Real, intensidade do Liverpool: Klopp e Ancelotti fazem última análise antes da final da Champions

Os treinadores deram entrevista coletiva antes da grande decisão

A final da Liga dos Campeões de 2021-22 está chegando! E antes do grande jogo, que será neste sábado (28), os torcedores, por meio das entrevistas coletivas dos treinadores, puderam ter um gostinho de como está o clima de bastidores tanto no Real Madrid quanto no Liverpool.

Depois de temporadas intensas em suas ligas nacionais, Real Madrid e Liverpool voltam a campo neste sábado para o desafio final da temporada: a decisão da Champions League. Tendo chegado tão longe em situações bastante diferentes, não é à toa que nos bastidores os climas também sejam distintos entre os times.

O Liverpool chegou à final de maneira mais tranquila, com classificações garantidas no tempo regulamentar e de maneira mais incisiva. Enquanto isso, o Real Madrid, campeão espanhol, contou muito com a raça para ir à decisão, disputando prorrogação em duas fases diferentes do mata-mata.

Apesar de tudo, porém, Jürgen Klopp jogou um pouco do favoritismo da final para o lado merengue, que vai em busca de seu 14º título de Champions na história. Segundo o treinador dos Reds, os níveis das equipes são semelhantes, mas a raça dos Blancos pesa justamente a favor deles.

“Se você olhar a história do clube, a experiência do time, o jeito que o Real Madrid virou todos os jogos, o favorito é o Real Madrid. Mas sabemos que estamos no mesmo nível, precisamos jogar como sabemos jogar, sermos nós mesmos nessa partida. Essa é a minha maior preocupação: precisamos fazer o que sabemos fazer", disse. “Mas é claro que os jogadores do Real Madrid estão em um nível muito alto, e uma parte importante do futebol é estar confiante, seguro de si. Então, na realidade, não sei se existe um favorito”.

“Obviamente, nós tivemos grandes jogos nessa temporada, jogamos muito bem. Não estamos aqui por acaso, não recebemos um ingresso para participar, ou algo desse tipo. Nós também merecemos. E poder sermos nós no mais alto nível seria legal. Se pudermos fazer isso, ótimo", completou o alemão, que preferiu afastar o sentimento de revanche pela final de 2017-18.

No lado merengue, Carlo Ancelotti também exaltou a história do Real na competição, mas garantiu que isso não está pesando mais do que o normal, uma vez que o ambiente no clube está bastante propenso.

“Sabemos muito bem a exigência que tem esse clube, a história que tem esse clube, chegar aqui pra nós é muito importante. Nossa temporada foi muito boa, demos o máximo e tentaremos tudo. O ambiente está bem tranquilo, essa equipe lida muito bem com esse tipo de partida. Os veteranos ajudam os jovens a ter um ambiente mais tranquilo e mais confiança", explicou o italiano.

Na visão de Ancelotti, o segredo para o Real se dar bem na decisão é manter a postura vitoriosa que teve ao longo da temporada, mostrando todas as qualidades de um clube com tantos talentos. “Temos que mostrar nossas qualidades. Mostramos na temporada e temos que mostrar amanhã. Temos um compromisso coletivo muito grande e temos qualidades individuais. Jogadores que entram e fazem a diferença", disse.

“O Liverpool vai pedir uma partida intensa, eles têm muita qualidade individual. A partida está aí… quem mais conseguir mostrar sua qualidade vai se dar melhor. Numa final tudo pode acontecer e temos que estar prontos para tudo. Chegamos muito bem nesse momento, creio que vamos dar nosso melhor, mas não estou convencido de que isso é o suficiente para ganhar. No futebol tem algo que você não pode controlar”, completou.

E depois de tantas promessas, o que resta é realmente que todos aproveitem o jogo, especialmente os torcedores. E aqui na GOAL, você pode acompanhar o lance a lance com a gente!