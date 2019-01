Qual seria a melhor opção para Ganso no seu retorno ao Brasil?

Liberado para procurar equipes no futebol brasileiro, Ganso poderá retornar ao país para a temporada 2019

O meia Paulo Henrique Ganso recebeu autorização do Sevilla para procurar equipes no futebol brasileiro que queiram contratá-lo por empréstimo nesta temporada. Com o possível retorno aos gramados nacionais, a Goal montou este artigo com a seguinte questão: Qual seria o melhor destino para o jogador?

FLAMENGO

O vínculo entre Diego e Flamengo estaria chegando ao fim. Com a possível saída do jogador para o Orlando City, Ganso poderia ser o substituto imediato no elenco carioca. Segundo informações do Blog do Nicola, Diego já teria acertado um contrato verbal com os dirigentes estadunidenses. Feito que facilitaria a chegada de Paulo Henrique Ganso ao clube.

A conturbada passagem do atleta no Sevilla e as atuações abaixo do esperado no Amiens, renderam desconfiança por parte dos torcedores. Mas relembrando os “velhos tempos”, Ganso costuma ser destaque em bons elencos. No Santos, junto a Neymar e Robinho e no São Paulo, ao lado de Kaká e Alexandre Pato, o jogador demonstrou talento e habilidade que resultaram em convocação à Seleção Brasileira.

Com um elenco repleto de estrelas como Éverton Ribeiro e Henrique Dourado, além da estabilidade financeira comparado com os rivais nacionais, o Flamengo tem tudo para ser o mais novo time do meio-campista.

SANTOS

O clube onde iniciou a carreira poderia ser a primeira opção de Ganso. Porém, a conturbada saída para o São Paulo e a instabilidade financeira do time da Vila podem ser empecilhos pontuais para o retorno do jogador. Uma vez que o meio-campista recebe alto salário no futebol europeu.

Por sua vez, treinador do Santos, Jorge Sampaoli não descartou a volta do ex-jogador do Peixe à Vila Belmiro. Durante coletiva de apresentação, em dezembro, o técnico comentou: “Ninguém vai desconhecer a capacidade dele, mas temos que analisar o que temos para ver o que podemos trazer”.

Na ocasião, o presidente, José Carlos Peres também seguiu os mesmos argumentos de Sampaoli: “Não vou dizer que não vem, de repente aparece”.

SÃO PAULO

Jogador do São Paulo por quatro temporadas, Paulo Henrique Ganso participou do elenco campeão da Sul-americana 2012. Durante o tempo no Centro de Treinamento da Barra Funda, o atleta que viveu altos e baixos conhece como poucos a estrutura da equipe.

Criticado por algumas atuações, o meia viveu a melhor fase na equipe paulista durante a chegada de Kaká, em 2014. Já na última temporada com o clube, em 2016, Ganso foi um dos principais jogadores do São Paulo na campanha da Libertadores, na qual o time chegou às semifinais. Ainda assim, precisou deixar a competição, devido a uma lesão.

Mesmo com a considerável passagem pelo Tricolor, Paulo Henrique Ganso parece não estar nos planos do clube para 2019. Em entrevista coletiva Raí negou interesse no meia: “Estamos muito satisfeitos com o grupo montado. É um grupo grande até. Hoje temos 30 atletas. Então temos de ter cuidado de pensar qualquer outra coisa, nome ou reforço”.

CRUZEIRO

Com a possível saída de Arrascaeta para o Flamengo, Ganso teria a opção de deixar o Mengão “de lado” para atuar com a Raposa. Com características distintas as do uruguaio, o brasileiro poderia se adaptar ao estilo de jogo do técnico, Mano Menezes, e iniciar uma nova trajetória no futebol brasileiro.