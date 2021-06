Qual será a numeração do Brasil para jogos contra o Paraguai nas eliminatórias?

Neymar que esteve de fora do último jogo reassumiu a camisa 10 da seleção brasileira que estava com Everton Ribeiro

A numeração das camisas dos jogadores para a disputa dos próximos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 foi divulgada pela CBF nesta sexta (4).

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mais artigos abaixo

Na partida contra o Equador, Gabriel Jesus ficou com 9, já Gabigol que foi titular jogou com a camisa 21.

Neymar que esteve de fora do último jogo reassumiu a camisa 10 que estava com Everton Ribeiro, que por sua vez assumiu a camisa 11. Alisson goleiro titular da seleção ficou com a 1, enquanto Weverton ficou com a camisa 12.

Neymar e Richarlison contra o Equador Foto: Getty

O Brasil volta a campo contra o Paraguai, na próxima terça (8), em Assunção. A seleção é líder isolada nas Eliminatórias com 100% de aproveitamento.

Veja a numeração dos jogadores: