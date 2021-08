Qual será a escalação do São Paulo contra o Palmeiras na Libertadores?

Tricolor tem dúvidas sobre voltas de Marquinhos, Éder e Luciano, mas poderá contar com o retorno de Arboleda na defesa

O São Paulo de Hernán Crespo tem dúvidas para enfrentar o Palmeiras, nesta terça-feira, às 21h30, no Allianz Parque, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Marquinhos, Éder e Luciano, todos em recuperação, são dúvidas para o Choque-Rei. Do trio, Luciano é quem está há mais tempo sem jogar: desde o dia 20 de junho, contra o Santos. Caso eventualmente volte, por estar há quase dois meses fora, o mais provável seria iniciar no banco.

Por outro lado, Arboleda está de volta, após ficar fora da vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, e será titular. Depois de sentir uma contratura muscular, Arboleda retornou e enfrentou o Palmeiras no empate por 1 a 1, no Morumbi, mas acabou substituído durante o intervalo. O zagueiro não teve lesão constatada.

Crespo comandará mais um treinamento na manhã desta terça-feira, no CT da Barra Funda, antes do Choque-Rei. Mas a princípio a possível escalação do São Paulo é a mesma do jogo no Morumbi, com:

Tiago Volpi; Miranda, Arboleda e Léo; Daniel Alves, Luan, Liziero, Rodrigo Nestor e Gabriel Sara; Rigoni e Pablo. Dessa maneira, Benitez poderá ser usado durante o segundo tempo.

Caso haja empate sem gols no Allianz Parque, o Palmeiras avançará para a semifinal. Se houver um no 1 a 1 a vaga será definida nos pênaltis. Em caso de um empate por 2 a 2 ou com mais gols, o São Paulo se classifica. Vitória simples garante a vaga ao vencedor, seja qual for.