Konstantinos Karetsas é a contratação de maior impacto do Borussia Dortmund neste verão até aqui, por uma taxa de transferência de 30 milhões de euros, ele é um meia armador e vem sendo celebrado como o "Lionel Messi grego". Embora a camisa 10, que seria a opção mais óbvia para ele, esteja atualmente vaga no BVB após a saída de Julian Brandt, Karetsas usará a 19 no futuro.

Segundo o Bild , o jogador de 18 anos não tinha interesse na 10. Seu número favorito seria o 20, que ele também usava mais recentemente no KRC Genk. No BVB, porém, a 20 está ocupada por Marcel Sabitzer, que ainda neste verão vem sendo ligado a uma saída. Por isso, Karetsas optou pela 19, que também usa na seleção grega. No BVB, a 19 foi usada por muito tempo por Kevin Großkreutz e depois por Brandt, antes de ele trocar pela 10.

Talvez o BVB ainda encontre um novo camisa 10 neste verão: Said El Mala? O jogador, hoje com 19 anos, já havia sido atraído há dois anos com uma camisa do BVB de número 10, mas naquela época a transferência fracassou porque Dortmund e seu então clube, o Viktoria Köln, não conseguiram chegar a um acordo sobre a taxa de transferência. Em vez disso, El Mala foi para o 1. FC Köln.

Negociações do BVB por Said El Mala estão travadas no momento

Agora, El Mala busca uma transferência para Dortmund, mas os dois clubes ainda estão muito distantes nas expectativas sobre a taxa de transferência. O Köln estaria pedindo cerca de 50 milhões, e a oferta mais recente do BVB ainda está bem abaixo disso. Segundo o Bild , o diretor-geral Lars Ricken e o diretor esportivo Ole Book não estão deixando a 10 vaga de forma calculada, até porque El Mala usa a 13 no Effzeh.

No BVB, também se especula de vez em quando sobre um novo retorno de Jadon Sancho, que atualmente está sem clube. No momento, porém, não há absolutamente nada que indique isso. Mas, se uma transferência de El Mala fracassar, o assunto pode voltar a esquentar. De todo modo, Sancho usou a camisa 10 durante seu empréstimo ao BVB na primavera de 2024. Em seus dois clubes mais recentes, Chelsea e Aston Villa, ele usou a 19 em ambos, número que agora está ocupado por Karetsas no BVB.

Outros famosos camisas 10 da história do BVB são Mario Götze, Henrikh Mkhitaryan, Tomas Rosicky, Andreas Möller, o atual diretor-geral Lars Ricken, o membro do conselho fiscal Michael Zorc, além dos heróis dos anos 1960 Lothar Emmerich, Siegfried Held e Timo Konietzka.