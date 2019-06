Qual o retrospecto recente do Brasil em disputa por pênaltis?

Com retrospecto recente irregular, Seleção foi eliminada pelo Paraguai na Copa América de 2015

Com oito seleções classificadas, a inicia a fase mata-mata nesta quinta-feira (27), com o duelo entre Brasil e Paraguai, na Arena do , às 21h30 (de Brasília). Após se classificar em primeiro do Grupo A, a equipe comandada por Tite terá pela frente o seu algoz em disputa por pênaltis no torneio.

Em 2011 e 2015, o foi eliminado nas quartas de final justamente pelos paraguaios e agora busca não repetir o retrospecto recente, ao contrário dos "guaranis", que possuem outros planos.

"Eles eliminaram o Brasil algumas vezes na Copa América", lembrou o atacante do Grêmio, que jogará em casa em Alegre. Mas, além das dificuldades que podem surgir, estamos prontos para passar de fase", disse "Cebolinha".

COPA AMÉRICA 2011



A primeira eliminação foi em 2011, em La Plata, na . Treinada pelo técnico Mano Menezes, a seleção tomou a iniciativa do jogo, mas a grande atuação do goleiro Justo Villar impediu que o placar fosse alterado.

Nas cobranças, o vexame tomou conta. Elano, Thiago Silva, André e Fred desperdiçaram as quatro primeiras cobranças e eliminaram o Brasil sem converter um pênalti.

Os paraguaios ainda passaram pela nas semifinais, também em cobranças de pênaltis, mas foram derrotados na final pelo por 3 a 0, liderado por Diego Forlán.

Escalação da seleção brasileira contra o : Júlio César; Maicon, Lúcio, Thiago Silva e André Santos; Lucas Leiva, Ramires e Paulo Henrique Ganso (Lucas); Robinho, Neymar (Fred) e Alexandre Pato (Elano).

COPA AMÉRICA 2015

Quatro anos depois, a história voltou a se repetir. Em Concepción, no , a seleção comandada por Dunga iniciou o jogo bem e Robinho abriu o placar. No entanto, a equipe se acomodou e o Paraguai voltou do intervalo e buscou o resultado.

Após Thiago Silva colocar a mão na bola dentro da área, Derlis González foi para a cobrança e converteu. Com a igualdade no placar, a disputa foi para os pênaltis. Com erros e acertos de ambos os lados, a série terminou com a vitória dos "guaranis" por 4 a 3.

Escalação da seleção brasileira contra o Paraguai: Jefferson; Daniel Alves, Thiago Silva, Miranda e Filipe Luis; Fernandinho, Elias, Willian e Philippe Coutinho; Robinho e Firmino.

RETROSPECTO

COBRANÇAS CONVERTIDAS JOGO ANO Coutinho Brasil 3 x 0 2019 Coutinho Brasil 7 x 0 Honduras 2019 Neymar Brasil 1 x 0 Uruguai 2018 Neymar Brasil 5 x 0 El Salvador 2018 Neymar Brasil 2 x 0 EUA 2018 Coutinho Brasil 3 x 0 2018 Neymar Brasil 3 x 1 2017 Neymar Brasil 3 x 0 2016 Neymar EUA 1 x 4 Brasil 2015 Fernandinho Brasil 1(3) x (4) 1 Paraguai (disputa) 2015 Miranda Brasil 1(3) x (4) 1 Paraguai (disputa) 2015 Coutinho Brasil 1(3) x (4) 1 Paraguai (disputa) 2015 Neymar Brasil 3 x 1 2014 David Luiz Brasil 1 x 1 Chile (disputa) 2014 Marcelo Brasil 1 x 1 Chile (disputa) 2014 Neymar Brasil 1 x 1 Chile (disputa) 2014 Lucas Moura Brasil 3 x 0 2013 Thiago Neves Argentina 2 (3) x 1 (4) Brasil (disputa) 2012 Jean Argentina 2 (3) x 1 (4) Brasil (disputa) 2012 Fred Argentina 2 (3) x 1 (4) Brasil (disputa) 2012 Neymar Argentina 2 (3) x 1 (4) Brasil (disputa) 2012 Neymar Brasil 4 x 0 Japão 2012 Neymar Brasil 3 x 4 Argentina 2012 Oscar Brasil 8 x 0 2012 Pato Brasil 3 x 0 2012 Neymar Brasil 4 x 1 EUA 2012 Robinho 3 x 2 Brasil 2011 Neymar Brasil 2 x 0 2011