Qual o provável time titular do Manchester City na próxima temporada?

Pep Guardiola não vai permitir que o Manchester City fique parado. Sua equipe pode ter conquistado o terceiro título da Premier League em quatro anos e alcançado a final da Liga dos Campeões pela primeira vez na história do clube, mas ele exigirá que os jogadores voltem para a nova temporada ainda mais fortes.

A principal prioridade será dar um passo a mais na Europa, já que Guardiola pretende cimentar seu legado no Etihad Stadium, sabendo que alguns o considerarão um fracasso se ele não vencer a Liga dos Campeões durante sua passagem pelo City.

O Chelsea venceu o City três vezes após a contratação de Thomas Tuchel na temporada passada. O Liverpool, que foi campeão na temporada retrasada vai querer recuperar o troféu com um plantel forte, enquanto o vice-campeão Manchester United da temporada passada já acrescentou mais qualidade na contratação de Jadon Sancho, eles tentam encerrar uma espera de oito anos pelo título da Premier League.

Agora, a Goal dá uma olhada no que pode acontecer durante a janela de transferências e como o time de Guardiola poderia ficar até agosto.

Quem vai assinar com o Manchester City nesta janela?

Contratar um atacante de primeira linha para substituir Sergio Aguero é o principal foco de Guardiola, apesar de sua equipe ter impressionado ao jogar sem um centroavante nato durante grande parte da última temporada.

De qualquer forma, um atacante que pode garantir mais de 30 gols por temporada faria uma grande diferença, já que o City ocasionalmente carecia de efetividade nas campanhas anteriores.

Erling Haaland do Borussia Dortmund é, com apenas 20 anos, sem dúvida a propriedade mais quente do futebol mundial no momento, e é alguém que o City adoraria contratar.

Mas o time da Bundesliga insiste que ele não vai a lugar nenhum nesta temporada, e o City começou a procurar alternativas.

Harry Kane tem sido o atacante mais completo da Premier League nas últimas temporadas e deixou claro que quer conquistar a taça que até agora lhe escapou no Tottenham.

Um acordo de 100 milhões de libras (cerca de R$ 687 milhões) está sendo planejado para depois da Euro 2020, mas tirá-lo do Tottenham não será fácil, com três anos restantes em seu contrato e os Spurs também insistindo que seu astro não está à venda.

João Félix do Atlético de Madrid, Lautaro Martinez do Inter e Andre Silva do Eintracht Frankfurt foram especulados como alternativas em potencial, mas há uma pequena possibilidade de que o City adie a contratação de um atacante por mais um ano.

A Goal, por sua vez, entende que há mais confiança de que uma transferência de Jack Grealish do Aston Villa acontecerá neste momento.

Guardiola é um admirador do meio-campista, mas - mais uma vez - nada deve acontecer até que a Inglaterra termine a Eurocopa.

Umm novo lateral esquerdo, com Nuno Mendes do Sporting está fortemente ligado ao City, mas não se espera um acordo ainda nesta janela de transferências.

Guardiola também deve promover alguns jogadores da base do clube, entusiasmados com o potencial do atacante Cole Palmer, do atacante Liam Delap e do meio-campista Romeo Lavia.

Quem o City deve vender nesta janela?

Espera-se que o City arrecade uma quantia significativa de dinheiro permitindo que alguns atletas saiam, mesmo em um mercado atingido pela pandemia da Covid-19.

O Leeds United deve concluir a contratação do ala Jack Harrison em um acordo no valor de 13 milhões de libras (cerca de R$ 89 milhões), após três anos emprestado ao Elland Road.

O zagueiro espanhol Pedro Porro também deverá completar uma transferência de 8,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 53 milhões) para o campeão português Sporting, onde passou a última temporada por empréstimo.

Espera-se que outros jogadores emprestados sejam transferidos sem retornar ao clube.

É provável que haja interesse no venezuelano Yangel Herrera, que impressionou na Espanha com o Granada; Lukas Nmecha, atacante Sub-21 da Alemanha, que marcou 21 gols pelo Anderlecht na temporada passada; Ivan Ilic, da Sérvia, que jogou com o Verona; e o adolescente holandês Jayden Braaf, que passou a segunda metade da temporada passada na Udinese.

O promissor zagueiro Taylor Harwood-Bellis já se juntou ao Anderlecht por empréstimo de uma temporada, e outros jogadores da base devem seguir para ganhar experiência, incluindo o meio-campista Tommy Doyle.

O lateral-direito brasileiro Yan Couto também deve passar mais uma temporada emprestado depois de impressionar no Girona.

Mas também existe a possibilidade de um jogador jovem deixar o time, principalmente se o City tentar contratar Kane e Grealish.

Aymeric Laporte perdeu sua vaga regular na temporada passada e está relacionado com a se mudar para a Espanha, assim como o meio-campista Bernardo Silva.

Os atacantes Riyad Mahrez e Gabriel Jesus também estão entrando nos últimos dois anos de seus contratos, embora a Goal conseguiu confirmar que acordos de troca envolvendo qualquer um dos dois jogadores são altamente improváveis.

Qual o provável time titular do City na próxima temporada?

A defesa do City está bastante acertada desde a chegada de Ruben Dias, na temporada passada, embora Laporte e João Cancelo enfrentem uma luta para se tornarem parte do time mais forte de Guardiola.

Se os campeões realizassem grandes movimentos de dinheiro para Kane e Grealish, é difícil ver como Guardiola poderia justificar deixá-los fora de seu time.

Isso deixaria uma grande batalha por outras posições, com Kevin De Bruyne outro intocável.

Phil Foden, Raheem Sterling, Ilkay Gundogan, Bernardo e Mahrez estariam todos lutando pelas duas vagas restantes, se todos ficassem.

Guardiola nunca tem medo de tomar decisões difíceis, mas seria difícil escolher entre um grupo tão talentoso de jogadores no ataque.