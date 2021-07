Qual o provável time titular do Liverpool na próxima temporada?

Os Reds já fizeram uma contratação significativa nesta janela, mas Jurgen Klopp precisa de mais se quiser alcançar o City

Jurgen Klopp certamente terá mais sorte do que teve na temporada passada, quando a defesa do título da Premier League do Liverpool terminou no final de janeiro. E com jogadores-chave recuperados de lesões, os torcedores de volta aos estádios e com o time encorajado pela forma como jogou nas últimas semanas da temporada, há muitos motivos para otimismo no Liverpool.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Agora, a Goal dá uma olhada no que pode acontecer durante a janela de transferências e como o time de Klopp poderia ficar até agosto.

Quem vai assinar com o Liverpool nesta janela?

O Liverpool já fez uma contratação de alto perfil, com a chegada de Ibrahima Konate do RB Leipzig confirmada em maio.

Os Reds pagaram mais de 35 milhões de libras (cerca R$ 244 milhões) pelo garato do Sub-21 da França, que vai competir com Joe Gomez e Joel Matip pelo direito de jogar com Virgil van Dijk como zagueiro.

Em termos de novas contratações, estamos no período de ‘esperar para ver’. Fontes disseram a Goal que, idealmente, haveria pelo menos mais duas entradas, um meio-campo e um atacante. Essas contratações, no entanto, parecem depender da capacidade do clube de arrecadar fundos por meio da venda de jogadores ou empréstimos.

Os meio-campistas observados incluem Florian Neuhaus do Borussia Moenchengladbach, Yves Bissouma do Brighton, John McGinn do Aston Villa e Renato Sanches, que está no Lille. O jovem do Ajax, Ryan Gravenberch, é outro que tem interessa os Reds.

No ataque, o Liverpool gosta de Ollie Watkins do Aston Villa e Pedro Neto dos Wolves, embora certamente não haja acordo para este nesta temporada, devido a grave lesão no joelho que o jovem de 22 anos sofreu em abril.

(Foto: Getty)

A estrela do Leeds, Raphinha, foi cogitada no Liverpool, embora fontes tenham dito a Goal que não há nenhum contato para contratar o jogador. O brasileiro, no entanto, tem o mesmo agente que o meio-campista Fabinho, e fez uma campanha de estreia impressionante na Premier League.

Ismaila Sarr, de Watford, foi alvo no passado, mas esse interesse parece ter morrido depois que Diogo Jota foi contratado em setembro do ano passado. Harvey Barnes do Leicester é outro com grandes admiradores em Anfield, mas exigiria um valor muito alto que o deixaria fora da disputa, pelo menos nesta janela.

Quem o Liverpool deve vender nesta janela?

Se as coisas correrem como planejado, haverá muitas despesas nesta janela, com o Liverpool tentando arrecadar fundos significativos com seus jogadores pouco utilizados.

Eles já perderam Gini Wijnaldum, que foi contratado pelo Paris Saint-Germain sem custos depois que seu contrato se encerrou na Inglaterra. Com isso, pode haver até outras 10 saídas da equipe antes do fim da janela.

O Liverpool, como a Goal revelou na semana passada, vai ouvir as ofertas dos zagueiros Neco Williams e Nat Phillips. Burnley e Southampton estão interessados em ambos, enquanto Brighton e Newcastle perguntaram sobre Phillips, que está avaliado em mais de 12 milhões de libras (cerca de R$ 83 milhões).

Divock Origi também está cotado para sair, com o Wolves, querendo contratar o jogador. Boas ofertas para Xherdan Shaqiri e Takumi Minamino também seriam consideradas.

(Foto: Getty)

Eles tentarão vender Harry Wilson e Marko Grujic, que passaram as últimas temporadas emprestados. O Benfica está entre os clubes que cogitam contratar Wilson, embora o Fulham ou Brentford pareçam opções mais realistas, enquanto Grujic tem interesse do futebol alemão e do italiano, bem como do Porto.

Sepp van den Berg foi contratado pelo Preston North End por empréstimo, Liam Millar, o canadense, deve sair definitivamente, provavelmente para Basel na Suíça, Loris Karius será vendido.

E as decisões sobre Sheyi Ojo, Ben Woodburn e Kamil Grabara ainda devem ser tomadas, bem como o atacante nigeriano, Taiwo Awoniyi, que finalmente conseguiu uma autorização de trabalho no Reino Unido, cerca de seis anos depois de chegar ao Liverpool. Mainz, West Brom e Stoke estão entre os que cogitam contratar o jogador.

O futuro de Ben Davies, contratado em janeiro, mas ainda sem jogar um minuto sequer, não está claro, também não seria surpresa se Rhys Williams, que teve uma campanha relativamente boa na temporada passada, fosse emprestado, com uma série de clubes do campeonato acompanhamento da situação do jovem de 20 anos.

Qual o provável time titular do Liverpool na próxima temporada?

A volta de Van Dijk, Matip e Gomez, bem como do capitão Jordan Henderson, após um bom tempo fora por lesões, dará a equipe de Klopp uma formação muito mais forte.

A grande questão gira em torno do companheiro de Van Dijk na zaga; Konate entrará direto ou Klopp apostará em Matip ou, mais provavelmente, Gomez?

(Foto: Goal)

Ele espera poder colocar em campo um meio-campo formado por Henderson, Fabinho e Thiago Alcântara, que disputaram apenas 90 minutos juntos na temporada passada.

Jota, por sua vez, continuará lutando por uma vaga na frente, com Roberto Firmino sendo o homem em maior risco nesse aspecto. Uma mudança para 4-2-3-1, que foi usado no último semestre, é outra opção, caso seja preciso.

Jogadores como Naby Keita e Alex Oxlade-Chamberlain esperam ter mais minutos como opções no meio-campo, embora estar em forma e disponível tenha sido uma luta para ambos.

Os jovens Curtis Jones e Harvey Elliott também oferecem um grande potencial para o time principal, enquanto James Milner continua sendo um jogador essencial do time, oferecendo cobertura em várias posições.