Sergio Carranza, responsável pela produção editorial da LaLiga, provocou uma nova polêmica sobre arbitragem e transmissão televisiva, ao admitir que a equipe de produção decidiu não exibir o replay do lance da entrada de Arda Güler sobre Pique Fernández, durante o confronto entre Real Madrid e Sevilla, o que levantou questionamentos sobre os critérios de escolha das imagens que o público assiste.

Carranza reconheceu, durante sua fala na rádio "Cope", a existência de imagens do incidente polêmico, mas afirmou que a decisão naquele momento foi a de não exibi-las, justificando-se com base nos critérios editoriais adotados pela equipe de produção na gestão da transmissão ao vivo.

Carranza garantiu que a decisão de não repetir o lance foi uma decisão editorial tomada pela equipe de produção, negando a existência de qualquer pressão ou instrução prévia quanto à exibição de determinados casos ou ao fato de ignorá-los.

E acrescentou: "Foi uma decisão editorial da unidade de replay, e o que quero afirmar é que trabalhamos sem qualquer pressão, e podemos tomar as decisões que julgamos adequadas. Não existem instruções para exibir determinados lances ou para não exibi-los".

O responsável pela produção reforçou que os profissionais da transmissão são obrigados a manter seu profissionalismo apesar das afinidades esportivas, dizendo que qualquer um pode torcer por um time, mas deve deixar sua afinidade fora do trabalho.

No que diz respeito à possível falta antes de um dos gols de Kylian Mbappé, Carranza esclareceu que a decisão de repetir os lances e escolher os ângulos adequados cabe à equipe de produção, afirmando que a prioridade continua sendo respeitar a transmissão ao vivo e reduzir o número de replays o máximo possível.

Ele destacou que o lance teve continuidade depois que o árbitro decidiu manter o jogo em andamento, e em seguida veio o gol, explicando que, se a tecnologia do vídeo tivesse intervindo e interrompido o jogo para revisar o lance, a equipe de produção o teria exibido e buscado os ângulos adequados para ele.