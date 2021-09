Qual o limite de estrangeiros relacionados em jogo do Brasileirão?

Com times cada fez mais investindo em jogadores vindos do exterior, veja como funciona a regra de estrangeiros no Campeonato Brasileiro

Sejam estrelas, promessas ou até jovens contratados para as categorias de base, estamos vendo, nos últimos anos, uma invasão de jogadores do mercado sul-americano no futebol brasileiro.

Todos os times tem seus gringos: nomes como Arrascaeta, no Flamengo, Nacho, no Atlético-MG, e Rigoni, no São Paulo, vão pintando como alguns dos principais jogadores do país, decidindo partidas e campeonatos. Mas recorrer com tanta frequência a atletas nascidos fora do Brasil também tem seus custos.

Não é de agora que existe um limite. Um time brasileiro não pode, por exemplo, escalar uma equipe com 11 jogadores nascidos fora do país: só cinco podem estar juntos em campo.

Com vários times indo até esse limite e tendo vários estrangeiros no elenco, pode pintar a dúvida: qual é o limite de estrangeiros que pode ser relacionado para uma partida do Campeonato Brasileiro? É possível, por exemplo, relacionar seis jogadores nascidos fora do país e os substituir, para que todos possam jogar?

A resposta é não. Só cinco estrangeiros podem ser relacionados para um jogo do Brasileirão. Isso significa que, se seu time tiver mais do que cinco jogadores nascidos fora do Brasil, alguém terá que ficar de fora.

É o que vem acontecendo no Atlético-MG, Internacional e no São Paulo. O Colorado, por exemplo, tem sete estrangeiros em seu elenco: Guerrero, Victor Cuesta, Bruno Méndez, Saravia, Mercado, Palacios e Juan Cuesta. Assim, durante todas as rodadas, dois tem que folgar, ou seja, não são relacionados. Mesmo caso do Galo, com Nacho, Zaracho, Vargas, Alan Franco, Savarino, Borrero e Junior Alonso.

Já o Tricolor, com oito gringos (Arboleda, Rigoni, Benítez, Orejuela, Rojas, Galeano e os recém-chegados Gabriel Neves e Calleri), terá que deixar três de fora em todos os confrontos. Contra o Flamengo, pela 13ª rodada do Brasileirão, inclusive, o clube chegou a divulgar a escalação com seis estrangeiros relacionados, mas cortou Orejuela ainda no aquecimento.