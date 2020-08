Qual música Neymar estava ouvindo na caixa de som antes de PSG e Bayern?

Com música de Claudinho e Buchecha, craque brasileiro chega embalado ao Estádio da Luz neste domingo (23)

O PAI TA ON! Com grande expectativa e com os holofotes ao redor de Neymar, o craque brasileiro chegou ao estádio da Luz com uma música brasileira que fez sucesso nos anos 2000, com direito a dança.

Com a mesma caixa de som com a qual festejou a vaga na final após vencer o na semifinal, o atacante colocou a música Só Love, de Claudinho e Buchecha.

A cena durou poucos segundos, mas o suficiente para mexer com os torcedores, que deixou o nome da música entre os assuntos mais comentados nas redes sociais.

Moicano ✂️

Juliet 😎

Caixa de som com Claudinho e Buchecha 🔊



O pai tá 🔛 #UCLFinal #AdultoNey pic.twitter.com/dBxzPQc1Zk — Goal (@GoalBR) August 23, 2020

O cara meteu um Claudinho e Buchecha , agora respeitei. https://t.co/EIe9uTbvO2 — Chico Barney (@chicobarney) August 23, 2020

Nada contra o timaço absurdo do , mas se Neymar chegou dançando Claudinho e Bochecha antes do jogo mais importante da carreira, o que vai ser desse homem as 18:00 com a taça da Champions e a certeza de que será o melhor do mundo.



Vivendo por esse momento. — Edu (@goldorayo) August 23, 2020