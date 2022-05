Qual jogo da Copa do Brasil o Prime Video vai passar essa semana?

O Amazon Prime Video é novidade na transmissão da Copa do Brasil 2022. Enquanto a disputa da maior competição de clubes do país segue acirradíssima, os torcedores têm mais uma possibilidade para acompanhar aos jogos além dos canais do Grupo Globo, principal detentor dos direitos.

A Amazon fez um acordo com a Globo para transmitir alguns jogos da Copa do Brasil com exclusividade, desde a primeira fase dessa edição. Para isso, a plataforma da internet montou uma equipe especial para exibir as partidas.

Os jogos já estão inclusos no pacote de assinatura do Prime Video, ou seja, quem já tem acesso ao conteúdo do streaming da Amazon não precisa pagar nada mais para acompanhar a Copa do Brasil. Clique aqui para criar sua conta Amazon Prime ou saber mais sobre o serviço.

E a GOAL te mostra tudo o que você precisa saber sobre a Copa do Brasil no Prime Video:

Quais os próximos jogos da Copa do Brasil que o Prime Video vai transmitir?

Staff Images/Cruzeiro

Na terceira rodada da Copa do Brasil cinco confrontos serão transmitidos pelo Prime Video, que tem os direitos dos jogos de ida e volta de cada um deles.

Azuriz x Bahia - terça-feira, 10 de maio, às 19h30 (de Brasília)

Flamengo x Altos - quarta-feira, 11 de maio, às 19h30 (de Brasília)

Cruzeiro x Remo - quinta-feira, 12 de maio, às 19h30 (de Brasília)

São Paulo x Juventude - quinta-feira, 12 de maio, às 19h30 (de Brasília)

Santos x Coritiba - quinta-feira, 12 de maio, às 21h30 (de Brasília)

Quantos jogos da Copa do Brasil o Prime Video está exibindo?

Rubens Chiri / saopaulofc.net

A plataforma de streaming da Amazon é novidade entre os donos dos direitos de transmissão da Copa do Brasil. Tendo 2022 como sua primeira temporada na função, o Prime Video, ao todo, exibirá 36 partidas do torneio, sempre ao vivo e em HD, aos assinantes. Destas, 30 partidas, entre a primeira fase e as quartas de final, serão de exclusividade do streaming.

Qual é o acordo para o Prime Video transmitir a Copa do Brasil?

Na temporada de 2022, o Grupo Globo, detentor de 100% dos direitos de transmissão da Copa do Brasil, sub-licenciou o direito de algumas partidas para a plataforma de streaming da Amazon.

Para diversificar ainda mais o seu catálogo, o Prime terá exclusividade nessas partidas em que estiver transmitindo, e não cobrará a mais dos assinantes que quiserem acompanhar aos jogos.

Como assistir aos jogos da Copa do Brasil no Amazon Prime Video?

Para assistir às transmissões dos jogos da Copa do Brasil é preciso seguir alguns passos simples (se você já for assinante da Amazon Prime Video, vá direto para o passo 5):

Crie sua conta da Amazon no site oficial da empresa, clicando AQUI. Logue em sua conta da Amazon. Comece seu teste gratuito de 30 dias do Amazon Prime Video - o serviço é renovado automaticamente ao fim do período de teste, por R$ 9,90 por mês, mas pode ser cancelado a qualquer momento. Preencha suas informações no formulário. Vá para o site oficial do Prime Video e faça seu login. Aproveite o conteúdo da Copa do Brasil no Amazon Prime Video.

Quais jogos da Copa do Brasil o Prime Video já exibiu?

Primeira Fase

Salgueiro 0 x 3 Santos

Sergipe 0 x 5 Cruzeiro

Mirassol 3 x 2 Grêmio

Altos 1 x 0 Sport Recife

Ferroviária 0 x 1 Vasco

Segunda Fase

Figueirense 2 (2) x (4) 2 Cuiabá

Juazeirense 1 (4) x (2) 1 Vasco

Pouso Alegre 1 (2) x (3) 1 Coritiba

Ceará 2 x 0 Tuna Luso

Tuntum 0 x 3 Cruzeiro

CSA 4 x 1 Paysandu

Vitória 2 x 0 Glória

Terceira Fase

Remo 2 x 1 Cruzeiro (ida)

Bahia 0 x 0 Azuriz (ida)

Juventude 2 x 2 São Paulo (ida)

Coritiba 1 x 0 Santos (ida)

Altos 1 x 2 Flamengo (ida)

Quem são os narradores e comentaristas do Prime Video para a Copa do Brasil?

Para transmissão da maior competição de clubes do país, o Prime Video montou uma equipe de transmissão com direito a nomes bem conhecidos. A empresa trouxe Tiago Leifert, ex-jornalista da Globo, para ser narrador e Casimiro Miguel, streamer famoso, como comentarista.