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James Trafford conquistou os torcedores da Inglaterra com uma atuação firme e uma entrevista pós-jogo revigorante após a vitória da seleção sobre a Espanha. O goleiro do Leeds foi o herói em Madri, com várias defesas de alto nível que garantiram à sua equipe o primeiro lugar no grupo da Liga das Nações.

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Inglaterra resiste à pressão no fim em Madri

A Inglaterra quase deixou escapar uma vantagem de três gols e ficou com dez jogadores em Madri antes de segurar a vitória por 3 a 2 sobre a Espanha. Sob pressão incessante nos minutos finais, a seleção inglesa contou com defesas decisivas do goleiro Trafford para preservar a vantagem.

O ex-goleiro do Manchester City primeiro parou Lamine Yamal e, logo em seguida, defendeu uma finalização desviada de Marc Cucurella. Pouco depois, Trafford fez outra defesa dupla crucial, em tentativas de Fermin Lopez e Aymeric Laporte.

Trafford brinca sobre defesas em entrevista descontraída após o jogo

Em entrevista ao repórter Gabriel Clarke, da ITV, após o apito final, Trafford fingiu, em tom de brincadeira, não se lembrar a qual defesa dupla se referia a pergunta. “Qual delas?”, respondeu Trafford, com uma piscadela, antes de Clarke insistir: “Você sabe!”

“É, sinceramente, não consigo me lembrar direito”, acrescentou Trafford. “Acho que Yamal cortou para dentro em um espaço curto... Aconteceu tudo tão rápido, e é para tomar decisões em frações de segundo que treinamos todos os dias, todas as semanas. Estou feliz por ajudar a equipe.”

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Ao ser perguntado se aquela defesa havia sido a melhor de sua carreira, o jogador de 24 anos sorriu e recordou sua passagem pelo Bolton. “Foi um momento brilhante”, disse Trafford. “Mas, falando de defesas... Fiz uma incrível fora de casa contra o Port Vale, quando estava no Bolton. Essa será para sempre a minha melhor defesa! Mas, pelo momento e pelo que ela [a defesa pela Inglaterra] significou, está entre as melhores.”

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Disputa pela camisa 1 esquenta após elogio do técnico da Espanha

A atuação segura de Trafford intensificou o debate sobre quem deve ficar com a camisa 1 da Inglaterra. Apesar das defesas decisivas, o goleiro minimizou suas ambições pessoais e se concentrou no resultado da equipe.

“Sinceramente, estou feliz pela vitória”, respondeu. “Nosso objetivo era terminar em primeiro no grupo. Sabíamos como o jogo seria difícil e o que exigíamos de nós mesmos antes de entrar em campo... Estou feliz por ter feito a minha parte, conquistado a vitória e, no fim das contas, terminado em primeiro no grupo.”

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O técnico adversário, Luis de la Fuente, também reconheceu o impacto decisivo do goleiro na partida: “Criamos algumas chances, mas o goleiro da Inglaterra teve uma atuação fantástica e evitou dois ou três possíveis gols nos últimos dez ou 15 minutos.”

Foco volta aos compromissos pelo Leeds

Depois de garantir com a Inglaterra o primeiro lugar em seu grupo na Liga das Nações, Trafford precisa voltar rapidamente as atenções aos compromissos pelo clube. O camisa 1 do Leeds chega em boa fase para a visita ao Chelsea em Stamford Bridge, no sábado.