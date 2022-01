Qual foi o último pênalti perdido por Fábio Santos no Corinthians?

O lateral Fábio Santos, aos 36 anos de idade, não conta com apoio de 100% da torcida do Corinthians, muito por conta de sua idade. Mas se há um quesito em que qualquer torcedor confia plenamente no jogador, esse quesito é cobrar penalidades. O veterano tem a incrível marca de mais de 95% de aproveitamento na marca da cal pelo Timão e, desde seu retorno, ainda não desperdiçou nenhuma cobrança.

Desde que retornou ao Parque São Jorge, em 2020, Fábio Santos ainda não desapontou nas penalidades, convertendo todas as cobranças que tentou. Nestes quase dois anos, o jogador marcou nove gols pelo Corinthians, todos de pênalti.

E considerando também sua primeira passagem pelo clube, entre 2011 e 2015 – quando teve atuações de destaque nas conquistas da Libertadores e do Mundial de Clubes –, o lateral perdeu apenas uma cobrança, há quase oito anos atrás, pelo Brasileirão de 2014, contra o Fluminense, em derrota por 5 a 2 no Rio de Janeiro.

Ao todo, o camisa 26 marcou 20 gols em 21 penalidades cobradas, com aproveitamento de 95,2%. Números de dar inveja a qualquer craque do futebol mundial.

A título de curiosidade, o único gol do jogador pelo Corinthians que não foi de pênalti aconteceu contra o Santos, em 2011, quando além de uma penalidade certa, também cobrou uma falta com maestria, marcando duas vezes.

Qual foi o último pênalti convertido por Fábio Santos?



O último gol de pênalti do lateral aconteceu neste domingo (30), diante do Santo André, pelo Paulistão. Após jogada entre Fágner e Gustavo Mosquito, o atacante cruzou e a bola bateu no braço do defensor adversário, após também tocar sua perna. O lance foi polêmico, mas a arbitragem confirmou a penalidade.

Fábio Santos, que não tem nada a ver com isso, fez seu trabalho e cobrou com categoria para aumentar seu aproveitamento no quesito pelo Timão.