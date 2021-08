Qual foi o último jogo e o último gol de Messi pelo Barcelona?

Após 20 anos de Barcelona, Messi finaliza seu contrato e está de saída do clube catalão; veja detalhes sobre seu último gol e jogo pelo Barça

Lionel Messi deixa Barcelona. Assim anunciou o clube catalão, em comunicado que coloca o fim da carreira do melhor jogador da história pelo gigante espanhol.

Detalhes do último gol e jogo de Messi pelo Barcelona

Com 778 partidas disputadas com a camisa azul e vermelha, além de 672 gols marcados para completar suas estatísticas impressionantes, cabe relembrar qual foi a última partida e o último gol que Messi marcou pelo Barcelona.

No fim, as duas perguntas tem uma mesma data como resposta: 16 de maio de 2021, um dia que ficará marcado para a história, assim como o dia 5 de agosto desse mesmo ano, em que o Barcelona anunciou a saída de seu ídolo.

O Barcelona tinha poucas chances de título (somente uma zebra faria a taça ser conquistada) na 37ª rodada, em que Messi não só jogou como fez seu gol.

O argentino saiu bem da marcação para que Sergio Busquets lhe enviasse uma bela bola, a qual cabeceou com firmeza e marcou o único gol do Barcelona no jogo. Depois, abraçou Griezzmann e o jovem Pedri.

Assim, o Barcelona acabou saindo na frente com 1 a 0. Mas com dois gols de Santi Mina, o Celta virou o jogo para cima do clube catalão. Placar final: Derrota do Barça por 2 a 1, além de um dos dias mais tristes da história do clube, marcado como último jogo e gol de Messi pelo clube de sua vida.

Qual foi o primeiro gol de Messi pelo Barcelona?

No dia primeiro de maio de 2005, aos 17 anos, Messi marcava seu primeiro gol com a camisa do clube catalão.

O time do Barcelona na época era recheado de craques, como Ronaldinho Gaúcho, Samuel Eto'o, Belletti, além de diversos outros grandes jogadores.

Naquele jogo, entre Barcelona e Albacete, time que hoje disputa a segunda divisão espanhola, o craque argentino entrou no lugar de Eto'o.

Com ótimo passe de Ronaldinho, Messi marcou um golaço de cobertura, anulado por impedimento. No entanto, um jogador do Albacete dava condição, mas isso não impediu o novato de deixar o dele.

Novamente com o passe do brasileiro, Lionel Messi fez o dele, e de novo de cobertura.

Mal sabia o atacante argentino a linda história que construiria no Barcelona.