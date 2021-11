Qual foi a última vitória do Corinthians sobre o Flamengo?

Reunindo as duas maiores torcidas do Brasil, Flamengo e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. E, para o Timão, o jogo é para quebrar tabus: além de não vencer fora de casa há mais de dois meses e meio (seis jogos), o clube paulista não vence o Rubro-Negro há mais de dois anos.

Depois de oito jogos sem vencer o Flamengo (sete derrotas e um empate), o Corinthians terá mais uma chance de mudar este cenário negativo diante do rival carioca. A última vitória alvinegra foi em 2018, no dia 26 de setembro, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Na ocasião, o Timão venceu com gols de Danilo Avelar e Pedrinho e se classificou para a final do torneio. Pelo lado do Flamengo, o gol foi contra, marcado pelo zagueiro Henrique.

Desde então, as equipes se enfrentaram outras oito vezes, tanto pela Copa do Brasil como pelo Brasileirão, mas o Timão não obteve nenhuma vitória. Nas partidas, o Flamengo venceu sete, além de um empate por 1 a 1 em 2019. Ao todo, neste período, o time carioca marcou 20 gols e sofreu apenas cinco do Corinthians.

Desta vez, os times se encontram na parte de cima da tabela. O Flamengo, mandante da partida, é o vice-líder do Brasileirão, com 60 pontos conquistados e embalado por um 4 a 0 diante do São Paulo. Enquanto isso, o Timão é o quinto colocado, com 50 pontos.

Resultados desde a última vitória do Timão