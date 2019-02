Qual foi a última vez que Cristiano Ronaldo levou um 2 a 0 na Champions?

O atacante português não sofria uma derrota com esse placar há quase três anos

A Juventus não conseguiu marcar gols durante o duelo contra o Atlético de Madrid pelas oitavas de final da Champions League nesta última quarta-feira (20). O confronto aconteceu no Wanda Metropolitano, e Cristiano Ronaldo foi um dos jogadores que deixaram o estádio totalmente insatisfeito.

O português chegou à equipe da Velha Senhora em julho de 2018, e desde então a sua última derrota no torneio europeu havia sido por 2 a 1, contra o Young Boys, na última rodada da fase de grupos. Entretanto, o placar de 2 a 0 pode ter tido um gosto muito mais amargo para o atacante, que não sofria uma derrota dessas na Champions League há quase três anos.

O último confronto em que o atacante português estava presente, e que o placar final foi o mesmo que o do Wanda Metropolitano, ocorreu em 06 de abril de 2016, pelo Real Madrid, na casa do Wolfsburg. A partida era das quartas de final da Champions, e a equipe dos Blancos conseguiu reverter o placar para 3 a 0 no jogo de volta.

Ocorreram outras derrotas com dois gols de diferença durante a carreira do jogador da Juve, porém, o placar de 2 a 0 já estava enfraquecido na sua memória há um bom tempo.

Na mesma edição do torneio, o Real Madrid chegou à final da competição contra o próprio Atlético de Madrid, e o título foi decidido nos pênaltis.

O duelo de volta pelas oitavas de final entre Juventus e Atlético de Madrid, em Turim, acontece no dia 12 de março, a partir das 17h (de Brasília).