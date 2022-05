Qual foi a lesão de Paulinho? Quando o volante do Corinthians volta a jogar?

Má notícia para a torcida do Corinthians. O volante Paulinho, que deixou o jogo contra o Fortaleza, neste domingo (1), com dores no joelho, passou por exames e, segundo divulgado pelo Timão, teve constatada uma lesão que demanda uma intervenção cirúrgica.

A vitória sobre o Fortaleza no último domingo foi excelente para o Corinthians em termos de campeonato, no entanto, pode ter atrapalhado o planejamento mais extenso da temporada. Isso porque, ainda no primeiro tempo do jogo, o volante Paulinho, um dos grandes reforços do Timão para a temporada, deixou o gramado com dores no joelho. Ainda no estádio, o jogador foi examinado e teve constatada uma torção, que seria melhor analisada em exames nesta segunda-feira (2).

"Em qualquer lesão no joelho, você fica preocupado. Saí do jogo, fiz o tratamento que passaram, e agora é esperar para ver o que os médicos decidem, questões de fazer exames, ressonância. É torcer para que não seja nada grave. Não sinto que seja uma coisa grave. Estou andando, com dor, mas acredito que não seja nada grave", disse o volante na zona mista.

Mais artigos abaixo

No entanto, ao contrário do que o jogador sentiu, a lesão foi sim grave. Em comunicado divulgado no início da noite desta segunda-feira, o Corinthians informou que Paulinho passou por exames que detectaram o rompimento do ligamento cruzado do joelho esquerdo do atleta. O clube ainda informou que o jogador terá de passar por uma cirurgia, ainda sem data marcada, e que o tratamento já foi iniciado.

Sob os cuidados do Departamento Médico do Clube, o atleta iniciou tratamento e passará por uma intervenção cirúrgica com data ainda a confirmar.



Muita força nessa recuperação, ídolo! #ForçaPaulinho — Corinthians (@Corinthians) May 2, 2022

Quanto tempo Paulinho vai ficar sem jogar?

O Corinthians não deu nenhuma previsão quanto ao tempo de recuperação do volante. No entanto, a tendência para uma lesão grave como essa é que Paulinho fique afastado dos gramados por pelo menos seis meses.

Ou seja, o camisa 15 deve perder quase a temporada inteira, considerando que, por conta da Copa do Mundo no final do ano, o encerramento do calendário esportivo brasileiro será antecipado e deve acabar em novembro.